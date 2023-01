Raadkamer verlengt aanhouding studente die baby na bevalling dumpte, advocate betwist betichting kindermoord

BRUGGE De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van de 23-jarige Claudia C. met een maand verlengd. De studente verpleegkunde wordt verdacht van kindermoord. Ze dumpte kort na haar bevalling haar kind vorige week op zolder, in de woning van haar oom in de Blauwe Poort in Sint-Pieters.

“Tot op het moment van de bevalling wist mijn cliënte niet dat ze zwanger was”, zegt Els Standaert, de advocaat van Claudia C. Dinsdagmorgen vroeg zij tevergeefs aan de raadkamer om de studente verpleegkunde onder voorwaarden vrij te laten. “Deze jonge vrouw hoort niet thuis in de gevangenis, ze heeft medische en psychische bijstand nodig”, aldus de Brugse advocate.

Maar de raadkamer ging niet op die vraag in en verlengde de aanhouding van Claudia C. met een maand. Vorige week donderdag plaatste de onderzoeksrechter de 23-jarige Brugse vrouw op vraag van het parket onder aanhoudingsmandaat. Twee dagen eerder was er op de zolder van een sociale woning in De Blauwe Poort in Sint-Pieters een babylijkje aangetroffen en had de politie Claudia C. gearresteerd. Ze wordt beticht van kindermoord en nalatigheid.

Advocate Elise Standaert betwist de betichting kindermoord. © SVK

Over de grond van de zaak wil advocate Els Standaert nog niet veel kwijt. “We moeten de sereniteit in dit dossier terugvinden en alle elementen in, het strafonderzoek bestuderen. Als jonge vrouw kan ik mij goed inbeelden wat mijn cliënte doorstaan heeft. Het is een echt drama. Voor alle duidelijkheid: we betwisten de betichting ‘kindermoord’. Mijn cliënte heeft geen geweld gebruikt of moedwillig haar baby vermoord. Ze wil meewerken aan het gerechtelijk onderzoek. Ik wil nu met haar overleggen of we al dan niet in beroep gaan tegen de verlenging van het aanhoudingsmandaat.” (SVK)