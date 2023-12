Raadkamer stelt zaak rond Jürgen M., die Veronique vermoordde, met een week uit

In de zaak van de partnermoord in Knokke-Heist is de verschijning van Jürgen M. (41) voor de Brugse raadkamer op vraag van de verdediging met een week uitgesteld. De man bekende dat hij zijn ex-partner Veronique Nobus (36) in de nacht van zondag op maandag met messteken om het leven bracht.

De verdachte en het slachtoffer zouden een tweetal jaar een relatie gehad hebben. Toen hun relatie in het voorjaar van 2023 afsprong, bleef Jürgen M. echter contact zoeken met zijn ex-vriendin. Ook op zondag 3 december zou hij meerdere pogingen ondernomen hebben. Uiteindelijk trok de verdachte die avond naar het appartement van het slachtoffer in de Knokkestraat in Knokke-Heist.

Die bewuste nacht werd de 36-jarige vrouw rond 2 uur op gewelddadige wijze van het leven beroofd door haar ex-partner. De verdachte belde zijn broer, die vervolgens de hulpdiensten verwittigde. De politie kon M. ter plaatse inrekenen.

Tijdens zijn verhoor bekende de veertiger dat hij zijn ex-vriendin met erg veel messteken om het leven bracht. “Mijn cliënt verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek”, aldus zijn advocate Suzy Cooleman. Over de inhoud van het dossier wil de verdediging echter niets kwijt.

Jürgen M. werd dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Daarom verscheen hij vrijdagochtend een eerste keer voor de Brugse raadkamer. Op vraag van de verdediging zal de raadkamer zich echter pas op vrijdag 15 december over de zaak buigen. De verdachte blijft minstens tot die zitting in voorhechtenis.

De familie van Veronique heeft een online rouwregister geopend. Alle blijken van steun en medeleven zijn welkom. Aan de verlichte wand aan uitvaartcentrum Bleyaert wordt ook een qr-code voorzien die je kan scannen om zo naar het digitale rouwregister te surfen.

(Belga)