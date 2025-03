Proces waarbij Stephane V. schoonzoon langs IJzer vermoordde eind juni voor Hof van Assisen

Er is een datum bekend voor het assisenproces van schilder Stephane V. (57) uit Nieuwpoort, die zijn schoonzoon Mario Sumaj langs de IJzer in Diksmuide drie jaar geleden om het leven bracht. Het assisenproces vindt plaats in de laatste week van juni en zal een week duren. De familie van Mario stelt zich burgerlijke partij.

Als het assisenproces van 20 juni tot 27 juni in het hof van assisen in Brugge plaats zal vinden, zal de moord langs de IJzer zowat drie jaar geleden plaatsgevonden hebben. De feiten gebeurden op zondagavond 17 juli 2022 op het jaagpad langs de IJzer in Stuivekenskerke nabij Diksmuide. Toen werd daar het levenloze lichaam gevonden van loodgieter Mario ‘Ilir’ Sumaj, een man van 28 jaar uit Koekelare. Hij lag dood naast zijn motor toen de hulpdiensten aankwamen. Hulp kon niet meer baten. Vlakbij werden diverse kogelhulzen gevonden en Sumaj bleek om het leven te zijn gebracht met zeven kogels. Al vrij snel na de feiten had de politie de enige en juiste hoofdverdachte in het vizier: zijn schoonvader Stephane V. uit Nieuwpoort. De schilder werd al enkele uren na de moord gearresteerd. Hoewel er toch al een aantal aanwijzingen waren – zo had de man zijn handen meermaals gewassen – bleef hij maandenlang halsstarrig ontkennen. Ook de kruitsporenanalyse was positief. Pas na een gefaalde leugendetectortest in februari 2023 bekende hij.

Motief?

Op het assisenproces hopen de nabestaanden eindelijk volledige antwoorden te krijgen over het motief waarom Sumaj vermoord werd. Stephane V. legde immers eerst vage bekentenissen af, maar diste de speurders uiteindelijk een verhaal op. Zo moest hij voor Mario in het verleden enkele keren cocaïne rondvoeren, waarvoor hij ook betaald werd. Mario wou echter dat V. dat bleef doen, maar die weigerde. Volgens V. nodigde Mario hem daarop op zondagavond 17 juli zelf uit naar de IJzerdijk in Diksmuide “om eens te praten”.

“Mario wilde een gesprek hebben aan de IJzer”, sprak V., doelend op het feit dat zijn schoonzoon hem om een nieuwe levering vroeg. “Ik weigerde, waarop Mario mijn familie bedreigde. Toen is er iets geknapt in mijn hoofd en haalde ik mijn pistool van in de auto.” Stephane V. schoot met zijn Glock-pistool twaalf keer en trof zeven keer doel. Daarna vluchtte hij meteen weg. Het pistool dumpte hij ‘ergens onderweg’. Dat werd ondanks een zoekactie nog steeds niet gevonden.

Het assisenproces vindt plaats van vrijdag 20 juni, waar de beklaagde zal worden verhoord, tot vrijdag 27 juni. De datum voor de preliminaire zitting ligt nog niet volledig vast, maar zal wellicht begin april gehouden worden. Op het proces wordt Stephane V. bijgestaan door advocaat Bram Elyn. De familie van Mario Sumaj is burgerlijke partij en wordt bijgestaan door meester Serge Defrenne.