Parket vervolgt ook zoon van Danny (57) voor doodslag, maar laat hem wel vrij onder voorwaarden

Het parket van Kortrijk wil zowel de partner als de zoon van Danny Delaere (57) vervolgen voor doodslag. Danny werd vrijdagavond met geweld om het leven gebracht. Opvallend is dat echtgenote Tacha N. (51) aangehouden werd door de onderzoeksrechter, maar haar 20-jarige zoon vrij is onder voorwaarden.

Volgens Gwendoline Delaere, Danny’s oudste dochter uit een eerdere relatie, boterde het al lang niet meer tussen haar vader en stiefmoeder. Ook buren hoorden geregeld ruzie waarbij soms ook de politie tussenbeide moest komen. Het alcoholgebruik van zowel Danny als zijn vrouw Tacha speelden niet zelden een rol in die ruzies.

Afgelopen vrijdag zat het er opnieuw bovenhands op tussen het koppel en deze keer liep de ruzie compleet uit de hand. Uit de autopsie zou later blijken dat Danny Delaere verstikt werd.

Zoon vrij onder voorwaarden, moeder blijft aangehouden

Hoe dat precies gebeurde, is nog erg onduidelijk. De 22-jarige dochter van het koppel werd opgepakt, maar zondagmiddag terug vrijgelaten. Zij heeft een beperking, maar zou voorlopig bij een familielid terechtkunnen. Zondagavond mocht ook haar 20-jarige broer beschikken.

Eerst bestond nog onduidelijkheid of het parket de jongeman wou vervolgen voor schuldig verzuim, doodslag of beide. Het parket liet nu duidelijk weten dat zowel moeder als zoon verdacht worden van doodslag en niet van schuldig verzuim. Het is opvallend dat de onderzoeksrechter besliste om de jongeman, in tegenstelling tot zijn moeder, wel vrij te laten onder voorwaarden. Zijn advocaat wenste hierop echter geen commentaar te geven.