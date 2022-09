Ouders geschokt door boek ‘Ontmasker de leugenaar’ over dood van Ingrid Caeckaert: “Klacht indienen tegen alle onwaarheden”

Met zijn roman ‘Ontmasker de leugenaar’ wil misdaadauteur en stateman analist Piet Baete cold case dossiers in een nieuwe richting sturen. Het dossier van Ingrid Caeckaert loopt als een rode draad door het boek. De ouders van Ingrid zijn geschokt omdat zij volgens het boek misleidende verklaringen hebben afgelegd. Zij overwegen gerechtelijke stappen.

Op 16 maart 1991 werd Ingrid Caeckaert aan haar appartement in Knokke-Heist met 62 messteken vermoord. De dader kon ongezien ontkomen maar liet wel bloedsporen na waardoor zijn DNA gekend is. Ondanks dat DNA-materiaal en de vele sporen die werden gevolgd is de moord op Ingrid nog altijd niet opgelost.

Piet Baete was als twaalfjarige in de omgeving van de plaats van de misdaad. Daar begon volgens hem zijn fascinatie voor misdaden en moorden. De heer Baete is niet alleen en gekend misdaadauteur. Hij studeerde in Amerika voor stateman analist en werkt in de hoedanigheid samen met de FBI. In België is stateman-analyse nog niet aanvaard als onderzoekstechniek. In zijn boek ‘Ontmasker de leugenaar’ neemt de auteur-analist een aantal cold cases onder de loep. Omdat hij het dossier van Ingrid Caeckaert is blijven volgen, krijgt dat dossier en dan vooral de verklaring van Georges Caeckaert en Marie-Josephe Vereecke, de ouders van Ingrid, bijzondere aandacht.

Rode vlaggen

Bij het fileren van verklaringen die zowel aan de onderzoekers als in de media worden afgelegd hanteert de heer Baete als stateman analist 18 criteria. Iedere verklaring die misleidend is, krijgt een rode vlag achter zich. Volgens de auteur van het boek staat er achter veel verklaringen die de ouders van Ingrid werden afgelegd rode vlaggen. Hij verwijst daarvoor naar de onduidelijkheid in hun verklaring over hun tijdsgebruik en hun whereabouts op de dag van de moord. Tijdens de jaarlijkse herdenking van het overlijden waarop ook mensen van het onderzoeksteam werden uitgenodigd zou er champagne vloeien en toastjes met kaviaar gegeten. Het onderzoeksteam heeft zich volgen Piet Baete enkel en alleen geconcentreerd op een passionele moord. Hij hoopt dat met zijn boek en zijn onthulling ook bij ons de deur wordt opengezet voor stateman analyse.

Klacht

Vorig jaar kreeg de familie Caeckaert-Vereecke opnieuw hoop dat de dader zou gevonden worden toen dokter Sofie Claerhout (KU Leuven) naar buitenkwam met haar DNA-onderzoek op basis van het Y-Chromosoom. Met haar onderzoekmethode kan er om de persoon terug te vinden tot 40 generaties teruggegaan worden.

Nu het boek verschenen is en de auteur ook een interview gaf aan Het Nieuwsblad willen Georges en Marie-Josephe via hun steun Robin Van Kerschaver reageren. “Ik heb Piet vorig jaar al ingelicht over het nieuw DNA-onderzoek dat er zit aan te komen maar daar had hij geen oren naar”, vertelt Robin Van Kerschaver. “Hij spreekt over verklaringen op de blog van Georges en Marie-Josephe maar zij hebben geen blog. Ik ben er altijd bij op de jaarlijkse herdenking van het overlijden van Ingrid. In de Gidsenlaan wordt enkel koffie met gebak geserveerd.”

“Georges en Marie-Josephe hebben duidelijke antwoorden gegeven over hun bezigheden op de dag van het overlijden van Ingrid. Die zaken werden zoals het hoort nagetrokken door de onderzoekers. Die hebben zeker geen tunnelvisie zoals Piet beweert. Zij hebben alle tips die binnenkwamen onderzocht. Omdat er zoveel onwaarheden in het boek en het interview staan heeft de familie mij gevraagd om een klacht met burgerlijke partijstelling en een klacht bij de ethische commissie van journalisten voor te bereiden.” (LV)