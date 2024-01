Oostendenaar krijgt opnieuw tien jaar cel voor moordpoging op ex-vrouw

De 47-jarige Lucien Annot uit Oostende is ook in beroep veroordeeld tot tien jaar cel. Hij bewerkte zijn ex met een rubberen hamer en schoot haar nieuwe vriend in de schouder met een jachtgeweer. “Hij wou haar niet doden, maar net beschermen!” Maar het hof geloofde hem niet.

Tot de tanden bewapend en met de nodige speed in het lijf klom Lucien Annot in de nacht van 16 op 17 mei 2021 over de tuinmuur van zijn ex I.R. in de Prinses Elisabethlaan in Bredene. Hij drong de woning binnen en trof er naast zijn ex ook haar nieuwe vriend D.D. aan in de zetel. Hij eiste meteen hun gsm’s en sloeg D.D. bewusteloos met een koevoet. Toen die terug bijkwam, haalde Annot een sierzwaard boven en dreigde hiermee zijn hand en geslachtsdelen af te hakken.

I.R. en D.D. gingen in de tegenaanval en bekogelden Annot met alles wat ze konden vastgrijpen. Annot takelde vervolgens zijn ex toe met een rubberen hamer en toen haar vriend door het raam naar buiten vluchtte, schoot hij hem in de schouder met een jachtgeweer. I.R. sprong eveneens door het raam, waarop het koppel hulp vond in de buurt.

Klopjacht

Na een klopjacht van vijf dagen kon Annot in Gistel worden opgepakt. Hij kreeg tien jaar cel en nog eens vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. In beroep vraagt hij een mildere bestraffing, zonder daar een getal op te plakken. “Ik wil niet het onmogelijke vragen en een straf met uitstel vragen”, pleitte meester Filip De Reuse. “Ik ga de feiten heus niet banaliseren. Maar hij wou hen echt niet doden. Hij had verse hulzen mee. Hij kon perfect herladen en een tweede keer schieten. Had hij ze willen doden, hij had het gedaan.”

Bovendien betwiste hij dat hij mikte op D.D. “Hij gooide een fles en daar schoot hij op. Maar tien hagelbolletjes zijn in de schouder van D.D. geraakt”, oordeelde meester De Reuse.

Niets geleerd

Maar Annot werd in 1999 al een opgesloten in de gevangenis en kwam pas vrij in 2010. Voor de procureur-generaal dan ook het signaal dat hij niks geleerd had in de gevangenis. “Wat dacht je? Ik ga op bezoek bij mijn lief en ik neem mee: pralines, een fles wijn en bloemen? Nee: een koevoet, een siersabel, een hamer, een breekijzer en een vouwgeweer!”

ij vroeg dan ook dat Annot opnieuw tien jaar cel kreeg en voor vijf jaar nog wordt opgevolgd door de strafuitvoeringsrechtbank. Hij meende dat hij weldegelijk de intentie had om D.D. te vermoorden. “We zijn hier niet in het schietkraam. Jij schoot niet op die fles die werd gegooid, wel op zijn torso. Die mensen hebben doodsangsten uitgestaan. Na tien jaar gevangenis heb je nog steeds niets geleerd. In tegendeel: je wordt alsmaar driester!”

Hond doodgeschoten

Ook het hof van beroep was daarvan overtuigd. “Voordat hij D.D. aanviel met het geladen jachtgeweer op beide slachtoffers gericht, riep hij met de woorden “ik heb je nog gewaarschuwd.” Tevens zou de beklaagde, aldus de slachtoffers hebben gezegd dat hij zijn vuurwapen al had ‘getest’, dat hij zijn hond had doodgeschoten, en dat NP (die hij verantwoordelijk achtte voor de relatiebreuk met IR ) de volgende zou zijn. Daarenboven hield het hof ook rekening met zijn verleden.

“Het zwaarbeladen strafregister van de beklaagde , die vijf veroordelingen heeft opgelopen wegens zware geweldsdelicten (in 2000 werd hij veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 10 jaar onder meer wegens diefstallen met geweld met onder meer vertoon van wapens, pogingen daartoe, brandstichting, een inbreuk op de wapenwet en vereniging van misdadigers) is in dit verband tekenend voor de wijze waarop de beklaagde zich in het maatschappelijk verkeer beweegt, gebruik makend van geweld, zonder het minste respect voor de fysieke integriteit van derden.”

Het besluit van het hof is dan ook krachtig en zonder interpretatie vatbaak: “Er is dan ook geen ruimte voor mildering van deze hoofdgevangenisstraf die de wettige en aangemeten bestraffing uitmaakt voor de in zijnen hoofde bewezen gebleven feiten.” Het hof bevestigde daarom het vonnis van tien jaar cel en een bijkomende ter beschikking van vijf jaar voor de strafuitvoeringsrechtbank. (OSM)