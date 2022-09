Ook medicatiebeleid in WZC Rozenberg blijkt een zootje; net als communicatie naar betrokkenen

Een undercoveroperatie van een VTM-journalist legde bloot dat die een week lang eigenlijk vrij makkelijk bij de medicatie voor de bewoners kon, hoewel die achter slot en grendel zou moeten zitten. En ook uit inspectierapporten blijkt dat er sinds 2011 opmerkingen waren over het medicatiebeleid. De dader van de rusthuismoorden kon dus vrij ongestoord te werk gaan. Het personeel werd in maart 2021 geïnformeerd, nadat de politie een inval deed en (aanwezige) medewerkers zich uiteraard vragen begonnen te stellen. De laatste feiten zouden dateren van vijf maanden later.

Het personeel van WZC Rozenberg zou dus op de hoogte gebracht zijn in maart 2021. Of ze kregen op dat moment toch summiere informatie. Op zondag 21 maart 2021 was er immers een inval geweest door de politiediensten en dat zorgde uiteraard voor paniek bij de aanwezige personeelsleden. Die kregen de dag zelf een korte mededeling, in de week daarop werden de medewerkers die niet aanwezig waren op die bewust zondag 21 maart, elk apart aangesproken. En om praktische redenen werd het poets- en wasserijpersoneel in groep aangesproken voor de start van hun shift. Een nieuwe inforonde volgde door algemeen directeur Carl Vereecke, in aanwezigheid van meester Daan De Backer (advocatenbureau John-John Law).

Het ‘belang van het onderzoek’

Dat bleek allemaal uit schriftelijke vragen die oppositieraadslid Marleen Lefebre (INSPRAAK.nu) in de gemeenteraad stelde en waarvan ze een antwoord ontving. Lefebre was zelf gealameerd door een familielid van een bewoner en een familielid van een WZC-medewerker. Maar ook aan haar werd geheimhouding gevraagd. Bewoners en familieleden werden niet op de hoogte gesteld, telkens ook wordt daarbij ook verwezen naar het belang van het onderzoek. Het oppositieraadslid kreeg ook een wenk mee, wanneer ze de antwoorden op de vragen ontving. “Als raadsman van het OCMW van Oostrozebeke kan ik dan ook het volgende bevestigen en vragen: De confidentialiteit en loyaliteit van het personeel en de leidinggevende organen valt in dit dossier te bewonderen. Wij rekenen erop dat iedereen hetzelfde zal doen en hopen dat iedereen de ernst inziet van deze situatie. Het OCMW/WZC kan in ieder geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele indiscreties van personen, voor wie zij niet verantwoordelijk is of kan gesteld worden. Indien iemand hierover juridische vragen heeft, raden wij betrokkene aan om hierover een eigen raadsman te raadplegen.”

Ongehinderd toegang tot medicatie

VTM stuurde een undercoverjournalist ter plaatse die vaststelde dat er nogal losjes omgegaan wordt met het medicatiebeleid. Die journalist zou ongehinderd bij medicatie gekund hebben. Ook Marleen Lefebre stelde diverse vragen over de medicatiepolicy binnen WZC Rozenberg, het antwoordt luidde dat men er alles volgens het boekje liet verlopen. Maar dat blijkt nu allerminst te kloppen, dat wordt niet enkel gestaafd door het undercoveronderzoek, maar ook door de inspectieverslagen van de jongste tien jaar.