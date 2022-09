Onderzoek naar rusthuismoorden werd opgestart nadat abnormale hoeveelheid insuline werd gevonden

In het kader van het onderzoek naar de rusthuismoorden in Oostrozebeke kan het parket van de procureurs des Konings West-Vlaanderen afdeling Kortrijk niet veel kwijt.

“Het openbaar ministerie gelastte de onderzoeksrechter eind november 2020 een onderzoek te voeren naar het verdacht overlijden van twee bewoners van het woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke”, klinkt het in een officiële mededeling van het parket. “Ondertussen heeft dit onderzoek zich verder uitgebreid. De omstandigheden naar het overlijden van nog een bewoner alsook het ziektebeeld van vijf bewoners worden bijkomend onderzocht.”

“Het onderzoek werd opgestart nadat aan het licht kwam dat bij twee bewoners een abnormale hoeveelheid insuline in het bloed werd vastgesteld. Vanaf dat ogenblik werd ieder verdacht ziektebeeld onder de loep genomen. Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er in al deze gevallen al dan niet sprake is van een kwaadwillig opzet.”

“De complexiteit van het onderzoek en de specifieke onderzoekshandelingen die al werden uitgevoerd en nog in uitvoering zijn, laten niet toe om in de huidige fase verder informatie te verstrekken”, staat er nog in het bericht.