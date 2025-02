Onderzoek naar moord op pasgeboren baby in woonwijk Blauwe Poort afgerond

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 25-jarige vrouw uit Brugge met twee maanden verlengd op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het onderzoek naar de feiten is ondertussen zo goed als afgerond.

De feiten kwamen op 3 januari 2023 aan het licht in de sociale woonwijk Blauwe Poort in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd na de ontdekking van het lijkje gearresteerd voor kindermoord en schuldig verzuim. In eerste instantie werd de studente verpleegkunde niet voorgeleid bij de onderzoeksrechter, omdat het nog onduidelijk was of er überhaupt sprake was van een misdrijf. Het kon bijvoorbeeld ook om een doodgeboren baby gaan. Claudia D.C. was er naar eigen zeggen immers zelf van overtuigd dat haar kindje niet leefde.

De eerste resultaten van de autopsie toonden echter vrij snel aan dat de baby wel degelijk levend geboren is. Het meisje was bovendien volgroeid. De moeder betwist echter dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Claudia D.C. hield ook lang vol dat ze zelfs niet wist dat ze zwanger was. Ondertussen heeft ze wel toegegeven dat ze van haar zwangerschap op de hoogte was.

De precieze omstandigheden van het overlijden blijven echter ook na een reconstructie onduidelijk. Het onderzoek is ondertussen zo goed als afgerond. De verdachte werd ook al een laatste keer verhoord door de onderzoeksrechter. In principe zou de zaak dus snel naar het hof van assisen verwezen kunnen worden.

Meester Machteld Ryckeboer vroeg dinsdagochtend tevergeefs om haar cliënte onder elektronisch toezicht te plaatsen, zodat ze haar voorhechtenis thuis met een enkelband zou kunnen uitzitten. Als D.C. opnieuw beroep aantekent tegen de beslissing, moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) zich binnen twee weken over de kwestie buigen.