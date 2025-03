Ondertussen sprake van driedubbele moord in woonzorgcentrum Dentergem: ook 94-jarige vrouw overleden

Een 94-jarige vrouw is overleden aan de verwondingen die ze opliep tijdens een gewelddadig incident in een woonzorgcentrum in Dentergem. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Bij de feiten kwamen ook een 97-jarige man en een 93-jarige man om het leven. Aloïs D. (90) werd zaterdagmiddag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.

Het woonzorgcentrum Mariaburcht werd in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 februari opgeschrikt door een gewelddadig incident. Een 90-jarige bewoner ging een 97-jarige man en een 94-jarige vrouw rond 3.30 uur op hun kamer te lijf. Voor de man kwam alle hulp te laat. Het vrouwelijke slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze aan haar verwondingen bezweken. In een andere kamer werd een 93-jarige man met geweld om het leven gebracht.

Aloïs D. kon als verdachte ingerekend worden. Opvallend genoeg bracht de 90-jarige man in september 2021 ook zijn 87-jarige echtgenote om het leven. In hun woning in Oostrozebeke zou hij met een hamer op het hoofd van Mariette C. geslagen hebben. Door die feiten heeft de raadkamer in Kortrijk op 22 oktober 2024 de internering van D. bevolen. Het dossier is maandag 24 februari overgemaakt aan de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM), die over de uitvoering van de maatregel moet oordelen.

Zaterdagmiddag is de verdachte voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. Over de precieze kwalificaties wilde het parket niets kwijt. Door het overlijden van het derde slachtoffer zal de onderzoeksrechter die kwalificatie sowieso nog moeten aanpassen. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of Aloïs D. langer in de gevangenis moet blijven.