“Ondanks slechte omstandigheden in Roemeense gevangenis” wordt tweede duo broers verdacht van moordpoging mogelijk uitgeleverd

Twee broers met Roemeense roots worden binnenkort mogelijk uitgeleverd aan Roemenië. Het duo kwam in het vizier van politie en parket in een onderzoek naar moordpoging tijdens een vakantie aan hun thuisland. Een paar maanden eerder kwamen twee andere broers met Roemeense roots al ter sprake in hetzelfde dossier. Dàt duo wordt uitgeleverd aan Roemenië en deze andere twee broers nu mogelijk ook. Al hoopt advocaat Bart Bleyaert daar verandering in te kunnen brengen. “Eind november veroordeelde het Europees Hof Roemenië opnieuw voor de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen daar”, zegt meester Bleyaert.

Vorig jaar werden vier mannen met Roemeense roots ingerekend door de politie hier in België. Het gaat om twee keer twee broers. Het viertal zou tijdens een vakantie aan hun thuisland betrokken zijn geweest bij een verkeersongeval dat uiteindelijk ontaardde in een steekpartij. De vier mannen zetten het op een lopen en keerden na hun vakantie terug naar België. Twee van hen prijkten maandenlang op de Most Wanted-lijst van Roemenië voor poging tot moord. De politie kon uiteindelijk in april vorig jaar dat duo thuis arresteren.

Uitlevering

Roemenië wilde het tweetal al die maanden zo snel mogelijk uitgeleverd zien. Meester Bart Bleyaert ging daar niet mee akkoord, omwille van de erbarmelijke omstandigheden in de gevangenissen daar. Ook de Brugse raadkamer besliste eerder beide heren niet uit te leveren, maar daar ging het parket dan weer niet mee akkoord. Zij tekenden alsnog beroep aan tegen de niet-uitlevering.

De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Gent besliste om die beslissing terug te schroeven. De verdediging ging in beroep, maar haalde hun slag niet thuis. Het Hof van Cassatie verwierp uiteindelijk het beroep. Hierdoor kunnen beide broers, die op de Most Wanted-lijst prijkten, op elk moment uitgeleverd worden aan Roemenië. Voorlopig hebben de mannen nog vrij spel, want ze zijn nog steeds op vrije voeten.

Brugse raadkamer

Ook de twee ándere Roemeense broers verblijven momenteel niet in de gevangenis. Op 9 november werden beide heren opgepakt, maar vijf dagen later werden ze opnieuw in vrijheid gesteld.

Zij verschenen vrijdagochtend weer voor de Brugse raadkamer. De raadkamer ging akkoord met de uitlevering van beide heren, ondanks de nieuwe veroordeling van het Europees Hof. “Eind november veroordeelde het Europees Hof Roemenië opnieuw voor de slechte leefomstandigheden in de gevangenissen daar”, zegt meester Bleyaert. De verdediging laat weten ondertussen beroep te hebben aangetekend. De KI in Gent beslist binnenkort over het lot van deze twee broers. (CC)