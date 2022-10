Nieuwe wet op het DNA-onderzoek is de laatste hoop voor ouders van vermoorde Ingrid Caeckaert

Als volgend jaar de nieuwe wet op het DNA-onderzoek wordt goedgekeurd, bestaat de kans dat er toch nog een oplossing komt voor een aantal cold cases worden opgelost. De familie Caeckaert – Vereecke hoopt dat zij dankzij de nieuwe wet na 31 jaar te weten komt wie hun dochter met 62 messteken heeft vermoord.

Zondagavond tijdens het nieuws van VTM kondigde minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan dat hij nog dit jaar de nieuwe wet op het DNA-onderzoek op de tafel van de ministers wil leggen. Met de nieuwe wet zal bij DNA-onderzoek ook in België het Y chromosoom als referentie mogen gebruikt worden.

Verder teruggaan

Het was dr. Sofie Claerhout (forensische biomedische wetenschap) die met haar doctoraatsthesis heeft aangetoond dat men door bij een DNA-onderzoek niet het X, maar het Y chromosoom als referentie te gebruiken veel verder in de tijd (tot 40 generaties) kan teruggaan. Bij een onderzoek op basis van het X Chromosoom kunnen er na vijf generaties al afwijkingen zijn. DNA-onderzoek met het Y chromosoom wordt al met succes in andere landen toegepast.

Testcase

Dr. Claerhout kreeg van de familie Caeckaert – Vereecke uit Maldegem de toestemming om haar doctoraatsthesis op te bouwen rond het dossier van hun dochter Ingrid die 31 jaar geleden in Knokke werd vermoord. Hoewel er op de plaats van de moord bloed van de dader werd gevonden kon, ondanks dat er verschillende sporen werden gevolgd, de dader nog niet gevat worden. De doctoraatsthesis kreeg veel media-aandacht en dr. Claerhout werd zelf naar de FBI uitgenodigd om haar onderzoek toe te lichten.

Wet

In België kan DNA-onderzoek met het Y chromosoom nog niet worden toegepast. Daarvoor is eerst een wetswijziging nodig. Vorig jaar, kort voor de vakantie, werd dr. Claerhout uitgenodigd op het kabinet van minister van justitie Vincent Van Quickenborne. Hij verzekerde dat er werk zou gemaakt worden van een wetswijziging. De politieke en administratieve molen draait langzaam en tot voor enkele weken bleef het naar buiten uit stil rond de wetswijziging. Tot Faroek Özgünes, onderzoekjournalist van VTM, met de familie Caeckaert, dr. Claerhout en het cabinet van justitie ging praten.

Laatste hoop

In het VTM-nieuws van zondagavond kwamen de drie partijen aan het woord. Minister Van Quickenborne kondigde aan dat het wetsvoorstel nog dit jaar op de tafel van de ministers komt. Dr. Claerhout gaf toelichting bij haar onderzoek en wees op de grote voordelen die haar methode van DNA-onderzoek heeft.

De familie Caeckaert – Vereecke volgt het dossier op de voet. “De nieuwe wet is onze laatste hoop om te weten te komen hoe en waarom onze dochter werd vermoord. Als de wet er is, zullen wij nog moeilijke dagen kennen omdat het dossier van onze dochter dan weer zal worden opgerakeld. Wij leven nu al 31jaar in de onzekerheid. Wij willen die beproevingen er ook bijnemen. Wij willen antwoorden op onze vragen”, legde Marie – Josephe Vereecke uit.

Niet alleen het dossier van Ingrid Caeckaert heeft belang bij de nieuwe wet. Er zijn in ons land nog verschillende belangrijke dossier die bij gebrek aan bewijsmateriaal niet zijn opgelost geraakt. Het nieuw DNA-onderzoek kan mogelijks gesloten deuren openen. (LV)