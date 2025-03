Negentiger die drie medebewoners in woonzorgcentrum Dentergem doodstak, zit momenteel in gevangenis van Gent

De negentiger die vorige vrijdag drie medebewoners van woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem doodgestoken heeft, verblijft momenteel in de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Gent. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

De 90-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem werd afgelopen weekend aangehouden en overgebracht naar de gevangenis in Gent, dat besliste de onderzoeksrechter. De man verblijft er momenteel op de psychiatrische afdeling. Al stellen sommige betrokkenen in het onderzoek zich de vraag of hij daar wel voldoende begeleid kan worden.

Morgen, dinsdag, komt de verdachte overigens voor de raadkamer, die zal beslissen of hij aangehouden blijft of niet.

Lees ook: