Na meer dan 40 jaar start proces tegen verantwoordelijken voor dood missionaris Serge Berten: “Onze broer mag niet voor niks gestorven zijn”

Voor het Leuvens hof van assisen van Vlaams-Brabant start maandag het proces over de gedode Belgische missionarissen in Guatemala. In januari 1982 werd de toen 30-jarige scheutist Serge Berten uit Menen ontvoerd en gedood. Meer dan veertig jaar na de feiten staan de verantwoordelijken terecht.

Vijf nog levende leden van de Guatemalteekse regering in de jaren tachtig staan terecht in het proces. Zij worden ervan beschuldigd een systeem op poten te hebben gezet waardoor Walter Voordeckers (40), Ward Capiau (31) en Serge Berten (30), drie Belgische Scheutisten, gedood werden. Een andere Scheutist, Paul Schildermans, zou ook gefolterd zijn.

De vijf zullen niet aanwezig zijn op het proces, noch vertegenwoordigd worden, tenzij er maandag alsnog iemand opdaagt.

Bizar proces

Voorzitter Peter Hartoch ging de bizarre aard van het proces niet uit de weg: het is een assisenproces bij verstek over buitenlandse voormalige machtshebbers. “Er zijn geen beschuldigden hier, ze zijn niet aanwezig”, richtte hij zich tot de net geselecteerde juryleden.

“Maar het is niet omdat ze er niet zijn, dat ze geen eerlijk proces mogen krijgen. We gaan op heel degelijke en grondige manier onderzoeken of ze schuldig zijn aan die misdaden die hen ten laste gelegd worden.”

Alle getuigen uit Guatemala naar hier krijgen, bleek een zware opdracht, vertelde Hartoch nog. “We hebben geen enkele zekerheid over hun aanwezigheid. We zullen ons een beetje moeten schuiven naar hun beschikbaarheid.” Drie van hen zullen met een videocall ondervraagd worden.

Gerechtigheid

De familie van Serge Berten is tevreden dat de verantwoordelijken terecht staan. “Het is voor ons belangrijk, opdat dit soort regimes en machthebbers zouden weten dat zij zoiets niet langer ongestraft kunnen doen”, zei Serges broer Stefaan vorig jaar in een interview met onze krant. “Ze moeten zich realiseren dat ze niet ongenaakbaar zijn en dat ze jaren later toch ter verantwoording kunnen worden geroepen. Voor onszelf betekent het ook dat er gerechtigheid geschiedt voor onze broer en dat hij niet voor niets zijn leven heeft gegeven.”

De gedachtenis aan Serge Berten wordt nog altijd levendig gehouden. Er is in Menen al meer dan 25 jaar een Serge Bertenpark met een gedenkzuil en een Serge Bertenpad. Elk jaar wordt een wandeling georganiseerd. In februari 2021 werd de missionaris ook tot ereburger van Menen uitgeroepen. (Belga/TV/NOM)