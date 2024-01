Moordenaar verpleegster Veronique (36) blijft maand langer in de cel

Jürgen M. (41) blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Brugse raadkamer vrijdagochtend. De veertiger werd in december aangehouden op verdenking van moord op Veronique Nobus (36).

Twee jaar lang was het grote liefde, maar iets meer dan een jaar geleden verbrak Veronique Nobus haar relatie met Jürgen M. Die laatste kon de relatiebreuk moeilijk verwerken. Hij bleef wanhopig contact houden met zijn ex-partner in de hoop zo de liefde weer aan te wakkeren bij haar, maar zonder succes.

‘Per toeval’ opduiken

Toch probeerde Jürgen M. het contact met Veronique zo levendig mogelijk te houden. De veertiger dook zelfs ‘per toeval’ op waar Veronique rondliep. Zo ook zondagavond 3 december vorig jaar. Veronique trok samen met een goede vriendin naar de voetbalwedstrijd van Club Brugge tegen Standard in het Jan Breydelstadion.

Tijdens de wedstrijd dook Jürgen M. plots op in het stadion, maar de veertiger droop uiteindelijk af. Veronique kon desondanks toch nog van een leuke avond genieten en keerde na de match alleen huiswaarts. Enkele uren later dook Jürgen plots weer op, dit keer aan het appartement van Veronique.

Lawaai en bloedsporen

Enkele medebewoners van het appartementsgebouw hoorden die nacht heel wat lawaai. Enkele uren later was het alle hens aan dek in het gebouw: bloedsporen in de gang en de aanwezigheid van heel wat agenten en het parket deed het slechtste vermoeden. Veronique bleek met messteken om het leven gebracht en enkele uren later werd ex-partner Jürgen M. ingerekend.

Sindsdien verblijft de veertiger in de cel en dat blijft nog minstens een maand zo. De Brugse raadkamer besliste vrijdagochtend namelijk om zijn aanhouding met een maand te verlengen.