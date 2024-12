Moordenaar die Milan Meert doodstak met bajonet in Oostkamp komt voor assisen

In de zaak van een fatale steekpartij in Oostkamp zijn negen twintigers op weg naar het hof van assisen. Jordy D. (22) bracht het slachtoffer met een bajonet om het leven, maar ook Aäron B. (22) en Axel B. (24) zouden zich voor moord moeten verantwoorden. Voor vijf andere verdachten vroeg het parket de verwijzing voor schuldig verzuim. Voor een negende verdachte gaat het enkel om verboden wapendracht.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september 2021 af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Tijdens een feestje voor zijn verjaardag kreeg Jordy D. het in de garage van zijn eigen woning aan de stok met een 15-jarige Bruggeling. Milan M. bezweek ter plaatse aan de gevolgen van de steekpartij.

In de loop van de nacht konden de speurders een tiental mogelijke aanwezigen arresteren. Uiteindelijk werd enkel Jordy D. voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem aanhield op verdenking van moord.

Drugsconflict

Een aanslepend drugsconflict zou aan de basis van het incident liggen. Bij een ripdeal zou D. 150 gram cannabis gestolen hebben van de vrienden van het slachtoffer. De avond van de feiten zou M. langsgekomen zijn om geld te eisen. Naar eigen zeggen verweerde D. zich enkel toen M. hem probeerde aan te vallen met een stroomstootwapen.

Eind januari 2022 werden twee kameraden van D. alsnog aangehouden voor mededaderschap aan moord. Zijn toenmalige overbuur Axel B. (24) zou de bajonet geleverd hebben. Aäron B. (22) uit Wingene zou na de feiten dan weer op het hoofd van het slachtoffer geschopt hebben. Begin mei 2022 werden beide verdachten door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Jordy D. zit wel nog steeds in voorhechtenis.

Het onderzoek naar de feiten is al enkele maanden volledig afgerond. Er vond onder andere een reconstructie plaats. De bal lag dus in het kamp van het parket om een eindvordering op te stellen. Zoals verwacht wil het openbaar ministerie (OM) niet enkel Jordy D., maar ook Axel B. en Aäron B. op verdenking van moord voor het West-Vlaamse hof van assisen brengen. Tijdens het onderzoek werd ook B.D. (22) verdacht van moord, maar uiteindelijk blijken er tegen de Bruggeling geen aanwijzingen van schuld te zijn.

Schuldig verzuim

Toch riskeert B.D. een verwijzing naar het hof van assisen. Het parket wil hem immers net als vier anderen vervolgen voor schuldig verzuim. In principe is de correctionele rechtbank dus bevoegd, maar het OM is van mening dat het beter is om de zaak als een geheel voor het assisenhof te behandelen. De tegenstrijdige verklaringen van de betrokkenen zouden een rol gespeeld hebben in die beslissing.

Ook voor S.B. (23) uit Wingene, T.G. (22) uit Aalter en Bruggelingen L.D. (21) en T.B. (24) wordt daarom de verwijzing gevraagd. Het vijftal riskeert tot twee jaar gevangenisstraf. Voor een jongeman die op het moment van de feiten al vertrokken was, vordert het parket wel de buitenvervolgingstelling. Hetzelfde geldt voor Oostkampenaars Axel B. en A.S. (25), die na de steekpartij wel ter plaatse bleven.

Verboden wapendracht

Anderzijds hangt A.S. voor verboden wapendracht toch een assisenproces boven het hoofd. Die bewuste avond zou de verdachte een gekromd mes meegebracht hebben. In theorie riskeert hij tot vijf jaar cel en/of tot 200.000 euro boete. Jordy D. en Axel B. zullen zich wellicht eveneens voor verboden wapendracht moeten verantwoorden, omdat ze respectievelijk een keukenmes en een bajonet meebrachten.

Ook die feiten vallen eigenlijk onder de bevoegdheid van de correctionele rechtbank, maar volgens het parket is het dus aangewezen om alle feiten tijdens een proces voor het hof van assisen te behandelen.

De burgerlijke partijen sloten zich vrijdagnamiddag aan bij het standpunt van het openbaar ministerie. Volgens meester Stephen Schellinck is het logischer om de zaak als een geheel te behandelen. De advocaten van de verdachten van schuldig verzuim of verboden wapendracht drongen echter aan op een afsplitsing van het dossier.

In dat scenario zou het zestal voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen, maar naar alle waarschijnlijkheid wel moeten getuigen op het assisenproces. Meester Gregory Everaert stelde aan de raadkamer ook voor om A.S. opschorting van straf te geven.

Maatschappelijk niet wenselijk

De verdediging van Jordy D. vroeg eveneens om slechts drie verdachten naar het hof van assisen te verwijzen. “Het is maatschappelijk niet wenselijk dat al die jonge mensen voor een hof van assisen moeten verschijnen”, aldus meester Kris Vincke. Bovendien zou het proces in dat geval veel langer duren. Meester Virginie Cottyn, die Axel B. verdedigt, vindt het dan weer wel aangewezen dat alle verdachten samen voor het assisenhof berecht worden worden.

Ten slotte drong de raadsman van Aäron B. aan op een verwijzing naar de correctionele rechtbank voor opzettelijke slagen en verwondingen. Volgens meester Anthony Demol is er immers geen oorzakelijk verband tussen de dood van het slachtoffer en het geweld dat zijn cliënt pleegde.

De Brugse raadkamer oordeelde vrijdagnamiddag dat de zaak wel degelijk in zijn geheel door het West-Vlaamse assisenhof behandeld zou moeten worden. Het parket-generaal moet de zaak nu voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) brengen. De KI zal uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Een eventueel assisenproces zal wellicht pas in het voorjaar van 2026 gehouden worden.