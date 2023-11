Moord zonder motief Tielt: 2,5 jaar na de feiten nog steeds geen psychiatrisch verslag voor moordenaar Leander (32)

Is Jarod D. toerekeningsvatbaar of niet? Op het antwoord van die vraag is het al ruim tweeënhalf jaar wachten. Jarod D. (21) zit sinds maart vorig jaar in de cel op verdenking van de moord op Leander Quintyn (32). Een moord zonder motief waarbij het psychiatrisch verslag, dat al ruim tweeënhalf jaar op zich laat wachten, duidelijkheid moet scheppen. Na de zitting van de Brugse raadkamer dinsdagochtend bleek wel dat de moraliteitsverslagen ondertussen aan het dossier werden toegevoegd. Een laatste rechte lijn tot het finaal verslag.

6 maart 2021, 22.50 uur. Leander Quintyn (32) werd in het centrum van Tielt op een openbare weg neergestoken. Het slachtoffer was onderweg naar huis toen hij plots enkele messteken moest incasseren. De dertiger werd in allerijl nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

Willekeurige moord

Al snel bleek het om een willekeurige moord te gaan, want dader én slachtoffer kenden elkaar helemaal niet. De speurders zetten meteen een heel onderzoek op poten, maar het was Jarod D. zelf die zijn mond voorbijpraatte. Een derde moest het hele verhaal aanhoren en contacteerde onmiddellijk de politie. Op 26 april 2021 kon de politie de twintiger uiteindelijk klissen en inrekenen. Jarod D. bekende de feiten, maar naar zijn motief blijft het – tot op de dag van vandaag – gissen.

Psychiatrisch verslag

Het psychiatrisch verslag moet meer duidelijkheid brengen, maar ruim tweeënhalf jaar na de feiten is dat verslag nog steeds niet rond. Al komt daar binnenkort waarschijnlijk een doorbraak in, want de moralteitsverslagen – een laatste stap – werden ondertussen toegevoegd aan het dossier. En dat verslag is van groot belang, want op basis daarvan kan beslist worden over de toerekeningsvatbaarheid.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend om de aanhouding van de jongeman met twee maanden te verlengen. Eerder bleek al dat Jarod D. Wel degelijk een verklaring heeft voor het feit dat hij met een mes rondliep. “Maar hij had zeker geen moordplan”, zei meester Huysentruyt eerder. “Het gebeurde in een opwelling.” (CC)