Mogelijks doorbraak in moordonderzoek aan de IJzer: “Kruitsporen op handen van schoonvader gevonden”

Er is mogelijk een doorbraak in de onopgeloste moord op motorrijder Ilir S. (28) die in juli doodgeschoten werd aan de IJzer in Diksmuide. Op de handen van enige verdachte schoonvader Stephane V. werden wel degelijk kruitsporen gevonden. Volgens het gerecht een bewijs dat V. minstens aanwezig was toen er twaalf keer op S. gevuurd werd. Desondanks blijft V. ontkennen. “We vragen nog bijkomend onderzoek”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Is er een doorbraak in het onderzoek naar de moord op motorrijder Ilir S. (28) uit Koekelare? Het gerecht en de speurders zijn er alvast van overtuigd dat de schoonvader van Ilir, de 54-jarige Stephane V. uit Nieuwpoort, en de enige verdachte in de zaak, wel degelijk de dader is. De bewijslast tegen de man was al groot. Hij gaf immers toe dat hij ruzie had met zijn schoonzoon én op de avond van de moord op de afgelegen plaats aan de IJzer in Stuivekenskerke was. Die bewijslast is nu alleen maar groter geworden: op zijn handen werden kruitsporen gevonden.

Wanneer bekennen?

De zaak nadert dus misschien zijn ontknoping. “De kruitsporenanalyse op de armen van V. was positief”, klinkt het bij gerechtelijke bronnen. “Dat wijst er minstens op dat V. die avond minstens aanwezig was toen er geschoten werd. Er werden wel kruitsporen gevonden onder andere in de handpalm. De bewijslast tegen hem stapelt zich alleen maar op. Eigenlijk wachten we enkel nog op zijn bekentenis. Hij zou ook beter bekennen. Dan is er tenminste zekerheid voor de nabestaanden en kunnen we verder met de zaak. En een reconstructie houden bijvoorbeeld.” Die nabestaanden wachten met spanning af. Niet in het minst M., de vriendin van Ilir met wie hij een dochtertje heeft. Mogelijk ziet zij haar eigen vader voor jaren achter tralies verdwijnen na de moord op haar vriend.

Blufpoker

Tien dagen na de moord werd al een trajectreconstructie gehouden waarbij V. moest uitleggen hoe hij en Ilir eerst afspraken aan de kerk in Leke, om daarna ‘naar een rustige plaats’ langs de IJzer te rijden en ze vervolgens ruzie kregen. Gehoopt werd dat de man toen betrapt zou worden op tegenstrijdigheden en hij zou bekennen. Dat gebeurde niet. Dat V. de speurders meteen na zijn arrestatie zelf een motief aanreikte door te zeggen dat het niet boterde met S. én door te zeggen dat hij die avond had afgesproken met S. hechten de speurders weinig belang aan. “Blufpoker”, klinkt het. “Iets toegeven wat we meteen zelf wisten is de vlucht vooruit nemen.”

Bijkomend onderzoek

Ook de raadkamer in Veurne ziet V. in ieder geval nog als een verdachte. Dinsdagochtend werd zijn aanhouding alvast met twee maanden verlengd. Opvallend: zowel V. als zijn advocaat stuurden hun kat naar de zitting. “Dat heeft te maken met het feit dat V. nog niet volledig verhoord werd over die positieve kruitsporenanalyse, maar wij intussen al bijkomend onderzoek vroegen”, zegt advocaat Bram Elyn. “Wij hebben een andere interpretatie en mogelijke verklaring over de gevonden kruitsporen en vragen dat de expert dit eerst onderzoekt.” V. blijft dus voorlopig ontkennen. Het is nu aan de speurders om de bewijslast waterdicht te krijgen. (JH)