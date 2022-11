Moeder die tien jaar geleden dochtertje (5) vermoordde dood aangetroffen in de cel

Nathalie B., de Nederlandse vrouw die in 2012 haar 5-jarige dochter om het leven bracht in hun woning in Zwevezele, is woensdag dood aangetroffen in de Antwerpse gevangenis. Volgens de eerste informatie gaat het over een wanhoopsdaad. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Nathalie (50) was na een relatiebreuk in een depressie en alcoholverslaving verzeild geraakt. Ze bracht haar dochter Dimfy om het leven met een overdosis kalmeringsmiddelen en antidepressiva. Ze werd in 2015 veroordeeld tot 20 jaar cel, maar kwam eind 2020 voorwaardelijk vrij. Door haar psychische problemen moest ze opgenomen worden in een psychiatrische instelling, daarna trok ze in bij een vriendin. Recent liep die vriendschap op de klippen en verloor Nathalie haar vast adres, waardoor ze terug naar de cel moest. Daar is ze woensdag plots overleden. Ze zou een afscheidsbrief achtergelaten hebben. Haar advocaat Kris Vincke vertelt aan Het Laatste Nieuws dat ze de dood van haar dochter nooit 100 procent een plaats heeft kunnen geven.

