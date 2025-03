Moeder (44) die in cel zit op verdenking van dubbele moordpoging op dochters komt vrij onder voorwaarden: “Ze hoort niet thuis in gevangenis”

De 44-jarige M.B. die in de cel zit op verdenking van dubbele moordpoging mag de cel verlaten. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend. De moeder knalde met haar wagen – met beide dochters in zonder gordel – op een verlichtingspaal. De politie is ervan overtuigd dat de moeder bewust tegen de paal reed, nadat ze thuis een afscheidsbrief vonden. Het parket tekende echter geen beroep aan tegen de beslissing. “Ze hoort niet thuis in de gevangenis”, zegt meester Lawrence Taillaert.

Woensdag 5 februari 2025, 1.30 uur ’s nachts. De hulpdiensten worden ter plaatse gevraagd voor een zwaar verkeersongeval in op de Nieuwe Rijksweg, de kustbaan tussen De Haan en Wenduine. Een wagen met drie inzittenden – een moeder en haar twee kinderen – was daar tegen een verlichtingspal geknald. De crash was bijzonder zwaar: de 15-jarige dochter raakte levensgevaarlijk gewond, terwijl de 12-jarige raakte als bij wonder slechts lichtgewond. Al snel hadden de hulpdiensten door dat dit niet zomaar om een spijtig ongeval ging en het West-Vlaams parket werd ingelicht.

Alle alarmbellen gingen meteen af. Dat de mama midden in de nacht weg van haar woonplaats in Oostende reed met twee tienerdochters aan boord tijdens een schoolweek, riep vragen op. Daarom hield de politie ook een huiszoeking. “Daar werd een afscheidsbrief teruggevonden”, bevestigt een politiebron. “Al snel werd duidelijk dat dit wellicht een zelfmoordpoging was. Met haar twee dochters aan boord.”

Ontoerekeningsvatbaar

De oudste dochter vocht drie weken lang intensief voor haar leven, maar verkeert sinds eind februari niet meer in levensgevaar. De jongste werd onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst. Moeder des huizes verblijft sindsdien in de gevangenis, maar daar komt nu misschien verandering in. De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend namelijk om M.B. vrij te laten onder voorwaarden. De vrouw mocht mogelijk dus de cel verlaten, al had het parket nog de tijd om beroep aan te tekenen tegen die beslissing. Haar advocaat liet weten dat er al een opnameplaats voorzien is voor mocht M.B. de cel mogen verlaten. “Een aantal van de voorwaarden zijn gericht op de behandeling die zij nodig heeft.”

Uit het psychiatrisch verslag blijkt dat de vrouw ontoerekeningsvatbaar is door een verstoord realiteitsbesef, al zou de mentale problematiek wel te behandelen zijn met gerichte medicatie. Het gezin, dat oorspronkelijk uit Nederland komt, kwam uiteindelijk in Oostende terecht. Daar leidde het drietal een extreem teruggetrokken en geïsoleerd leven. “Mijn cliënte en haar dochters hebben hulp nodig”, zegt meester Lawrence Taillaert. De oudste dochter verblijft nog steeds in het ziekenhuis. De jongste zus gaat er vaak op bezoek en beide dochters horen hun moeder ook geregeld telefonisch. Elkaar fysiek zien, mag niet door een contactverbod. “Mijn cliënt heeft het bijzonder lastig in de gevangenis, omdat ze iemand is die daar allerminst thuis hoort. Ze heeft hulp nodig.”

Ondertussen is duidelijk geworden dat het parket geen beroep zal aantekenen tegen de beslissing van de Brugse raadkamer om de vrouw vrij te laten. M.B. mag dinsdagavond de gevangenis dus onder voorwaarden verlaten. De raadkamer zal later in principe nog moeten oordelen over een eventuele internering.