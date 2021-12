Milan Meert (15) werd neergestoken met bajonet, zegt DNA-test

De 15-jarige Milan Meert die in september slachtoffer werd van een dodelijke steekpartij in Oostkamp werd neergestoken met een bajonet. Dat heeft DNA-onderzoek uitgewezen.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 24 september af in de wijk Nieuwenhove in Oostkamp. Jordy D. organiseerde die avond een feestje voor zijn verjaardag. Toen de 15-jarige Milan Meert uit Brugge ongevraagd opdaagde, gingen de poppen aan het dansen. Naar verluidt kwam de minderjarige jongen geld eisen nadat Jordy D. drugs zou gestolen hebben van een kennis van hem. Er brak een hevige ruzie uit onder de aanwezige jongeren. Tijdens die schermutseling greep Jordy D. naar een steekwapen en haalde er mee uit naar Milan Meert. De jonge Bruggeling overleefde het niet.

DNA-onderzoek

Uit doorgedreven onderzoek bleek dat het moordwapen door één van de aanwezigen meegenomen was naar huis. Daar trof de politie het kort na de feiten al aan. Het ging om een bajonet, een mes dat op of over een wapen kan geschoven worden. Er was al gepoogd om sporen van de bajonet te verwijderen, maar DNA-onderzoek leverde toch een positief resultaat op. Op het mes vond het labo DNA van Milan Meert. De jongeman die het wapen bijhield, werd op de rooster gelegd door de politie maar mocht voorlopig beschikken.

Vorige vrijdag verlengde de raadkamer in Brugge de aanhouding van Jordy D. met twee maanden. Zijn advocaten zullen zich daar niet tegen verzetten. “Jordy beseft dat hij er zich moet bij neerleggen. Ondertussen begint hij stilaan een beetje zijn draai te vinden in de gevangenis. Er is nu ook duidelijk gemaakt dat het moordwapen niet van hem was. Hoe het daar beland is, moet nog onderzocht worden. Binnen afzienbare tijd zal er een reconstructie van de feiten plaatsvinden”, geeft advocaat Pieterjan Dens nog mee. (LK)