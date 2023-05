Meerdere mensen opgepakt na verdacht overlijden in Oostnieuwkerke

Politie en parket startten zondagmiddag een onderzoek op na een verdacht overlijden in de Sleihagestraat in Oostnieuwkerke. Daar zou een man van Roemeense afkomst vermoord zijn. In het kader van het onderzoek werden er inmiddels al enkele personen opgepakt.

De voorbije dag was het erg onrustig in een woning in de Sleihagestraat in Oostnieuwkerke. Zaterdagavond merkten buurtbewoners dat er serieus geruzied werd. Een vrouw stond daarbij wild zwaaiend op straat. In het huis waar de ruzie zich voordeed, werd zondag het lijk van een man ontdekt.

Wat er zich precies heeft afgespeeld, is voorlopig erg onduidelijk. De politie en het parket waren ter plaatse om dat te onderzoeken. In het kader van het onderzoek zouden wel al enkele mensen opgepakt zijn. In de woning woonde officieel één man, maar volgens buurtbewoners kwamen er regelmatig ook andere mensen over de vloer. (BF)