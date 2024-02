Mathias D. blijft maand langer in de cel na moord op zijn vrouw in wellnesscentrum

Mathias D. (44) blijft een maand langer in de cel op verdenking van moord op zijn vrouw Stephanie D. Dat besliste de raadkamer. D. bracht zijn vrouw een maand geleden met een mes om het leven en stichtte ook brand in hun woning langs de Zultseweg.

De feiten deden zich voor op 3 januari van dit jaar. De politie snelde ter plaatse nadat een buurvrouw geschreeuw gehoord had vanuit het wellnessccentrum Steam-Wellness dat Stephanie D. uitbaatte. Kort nadien volgde ook de brandweer. Later zou blijken dat Mathias D. zijn vrouw doodde met een mes en nadien haar auto in brand stak. Die brand dreigde zich te verspreiden over de hele woning waar ook nog drie kinderen van het koppel aanwezig waren.

De brandweer kon de kinderen in veiligheid brengen, hun vader werd meegenomen door de politie. Sinds de feiten zit hij in de cel. De raadkamer van Kortrijk bevestigde dinsdag voor de tweede keer zijn aanhouding. De man blijft dus nog minstens een maand langer in de cel. Zijn advocaten wensten geen commentaar te geven. Het onderzoek zou nog steeds in de beginfase zitten.