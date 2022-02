Man uit Moorsele aangehouden voor poging tot moord op liefdesrivaal

Een 40-jarige man uit Moorsele is aangehouden voor poging moord nadat hij vrijdagavond nabij het Sterrebos in Roeselare een 32-jarige liefdesrivaal beschoot. Het slachtoffer, dat uiteindelijk slechts lichtgewond geraakte, had een relatie met de vrouw van de 40-jarige man.

De twee mannen hadden vrijdagavond afgesproken aan het Sterrebos. Die ontmoeting liep totaal verkeerd. Het tweetal kreeg serieuze ruzie en daarbij werd een wapen boven gehaald.

“Bij het incident werd de minnaar geraakt in het aangezicht. Zijn verwondingen vallen goed mee”, aldus Tom Janssens, woordvoerder van het parket. Om welk soort wapen het precies ging, is momenteel nog onduidelijk. Gezien de lichte verwondingen van het slachtoffer, gaat het wellicht om een alarmpistool. Na het voorval verliet de Moorselenaar de plek. Hij kon al snel opgepakt worden.

De 40-jarige man verscheen inmiddels voor de onderzoeksrechter en is aangehouden voor poging tot moord.