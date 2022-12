Man dringt woning binnen in Marke en takelt vrouw zwaar toe, slachtoffer overleden

In de Monseigneur Callewaertstraat in Marke, een deelgemeente van Kortrijk, is een vrouw gewelddadig om het leven gekomen. Een man drong de woning van de vrouw binnen en takelde haar zwaar toe. De vrouw stierf aan haar verwondingen. Het parket spreekt over een verdacht overlijden en onderzoekt de feiten.

De feiten gebeurden rond 19 uur. Volgens verschillende media was ook de kleindochter van de vrouw aanwezig. Zij kon naar buiten lopen om hulp te halen. Na de feiten zou een wagen aan hoge snelheid weggereden zijn. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar de vrouw overleed aan haar verwondingen. Het gezin woonde nog maar sinds deze zomer in de straat.

De dader zou later die avond nog opgepakt zijn. De dienst slachtofferzorg van de politie ontfermde zich over de kleindochter.