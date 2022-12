Man die vrouw ombracht met zwaard in Marke, blijft maand langer in cel

De 37-jarige Mohammed Z. die afgelopen zondag zijn ex Heidi B. (52) ombracht met een zwaard, blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de Kortrijkse raadkamer vrijdag. Zijn advocaten Fabienne Desmet en Thomas Vandemeulebroucke zijn voorlopig karig met commentaar. “De feiten speelden zich af in een specifieke context, maar het is nog te vroeg om daar meer over te zeggen.”

Heidi B. en Mohammed Z. vormden een tijdlang een koppel, maar die relatie liep spaak. Sinds kort had Heidi een nieuwe vriend. Volgens die laatste kon Mohammed hun relatie moeilijk verkroppen en uitte hij al meermaals bedreigingen.

Zondagavond 4 december trok hij opnieuw naar haar woning in Marke. Heidi woonde daar met haar 9-jarige kleindochter, over wie ze ook de voogdij over had. Mohammed Z. drong rond 19 uur de woning binnen en viel zijn ex aan met een zwaard. Heidi bezweek aan haar verwondingen.

Haar kleindochter raakte ook gewond, maar kon vluchten en hulp halen. Z. kon kort na de feiten opgepakt worden en zit sindsdien in de cel.

Hij wordt verdacht van moord op Heidi en poging tot moord op haar kleindochter. Vrijdag verlengde de raadkamer zijn aanhouding met een maand. “Daar hebben we ons ook niet tegen verzet”, zegt meester Vandemeulebroucke. “Over de context van de feiten valt veel te zeggen, maar daar is het nog te vroeg voor.”

Over het motief van hun cliënt of over hoe hij intussen naar de feiten kijkt, kunnen zijn advocaten nog weinig meedelen. “Ik kan enkel zeggen dat hij erg geëmotioneerd is door wat er gebeurd is”, besluit meester Fabienne Desmet.