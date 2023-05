Man die levensloos in huis gevonden werd in Oostnieuwkerke stierf natuurlijke dood

De 49-jarige Roemeense man die zondag dood werd aangetroffen in zijn woning in de Sleihagestraat in Oostnieuwkerke is een natuurlijke dood gestorven. Dat bevestigt het parket van Ieper nadat er een autopsie werd uitgevoerd.

Politie en parket voerden een onderzoek nadat zondagmiddag het levenloze lichaam van een bewoner werd aangetroffen in een woning in de Sleihagestraat. Twee medebewoners probeerden bij aankomst van de politie te vluchten, maar werden ingerekend. Ook de melder van het overlijden werd meegenomen ter ondervraging. Doordat het erg onduidelijk was waaraan de 49-jarige bewoner was gestorven, werd een autopsie uitgevoerd. “Uit de autopsie blijkt dat het gaat om een natuurlijk overlijden. Er zal niemand worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter”, bevestigt het parket. (BF)