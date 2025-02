Man (90) die drie medebewoners aanviel in woonzorgcentrum in Dentergem zou worden geïnterneerd

De 90-jarige man die afgelopen nacht drie medebewoners aanviel in een woonzorgcentrum in Dentergem, doodde vier jaar geleden zijn 87-jarige vrouw met een hamer. Hij werd echter ontoerekeningsvatbaar verklaard en werd vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Sindsdien verbleef hij in een rusthuis, in afwachting van zijn internering.

Aloïs D. woonde samen met zijn vrouw in Oostrozebeke. Tijdens een hoogoplopende ruzie sloeg hij zijn echtgenote met een hamer op het hoofd. Hij werd aangehouden, maar kwam in 2022 vrij onder voorwaarden in afwachting van een proces. De Kortrijkse raadkamer besloot in oktober uiteindelijk om de man niet voor het hof van assisen te brengen voor de moord op zijn vrouw.

Geestesstoornis

Volgens een geactualiseerd deskundigenverslag van de gerechtspsychiater was gebleken dat D. aan een geestesstoornis leed waardoor hij ontoerekeningsvatbaar was. De man zou dement zijn. Daarop werd besloten om hem te interneren. In de motivering van de beslissing van de raadkamer staat dat “het gevaar bestaat dat hij als gevolg van zijn geestesstoornis, eventueel in samenhang met andere risicofactoren, opnieuw feiten zal plegen.” In afwachting van de internering moest de man van de raadkamer in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem verblijven, zich laten opvolgen door een justitieassistent en geen strafbare feiten plegen.

“In dergelijke zaken gaat het dossier van de raadkamer vervolgens naar de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij”, zegt persattaché rechtbanken ressort Gent, Peter Catthoor. “Maar daar was het dossier nog niet toegekomen.”