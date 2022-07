Mama van vermoorde Sharon richt vereniging op voor lotgenoten: “Mijn dochter mag nooit vergeten worden”

Vanessa Deroo, mama van de in 2018 vermoorde Sharon Gruwez (22), richt samen met enkele familieleden de vereniging Shine On op. Doel van de vereniging is ouders van overleden kinderen bij te staan. “Niemand kan begrijpen hoe het voelt om je kind te verliezen. Ik wens het ook niemand toe, want de pijn is ondraaglijk. Alleen lotgenoten begrijpen wat je doormaakt”, aldus Vanessa Deroo.

In de nacht van 31 oktober op 1 november 2018 verloor Vanessa Deroo haar 22-jarige dochter Sharon Gruwez. Haar ex-vriend crashte met een hoge snelheid tegen een geparkeerde schoolbus ter hoogte van OC De Sceure in Oostvleteren.

De bestuurder bleek slechts lichtgewond. In een ongeval hebben ouders James Gruwez en Vanessa Deroo nooit geloofd. Ze waren overtuigd dat de crash doelbewust veroorzaakt werd door haar ex-vriend. In oktober 2021 sprak een assisenjury zich daarover uit en werd de chauffeur schuldig verklaard aan moord.

De man werd veroordeeld tot 23 jaar opsluiting. Vanessa heeft nu de vereniging Shine On opgericht voor ouders van overleden kinderen.

Gerechtigheid

“Alleen lotgenoten begrijpen welke pijn je doormaakt. Sharon was en is nog steeds mijn leven. Ze was mijn enige kind en ze werd me afgenomen. Afscheid nemen, werd me niet gegund. Van het moment dat ik opsta tot ik ga slapen, denk ik aan haar. Moeder en kind, dat is onvoorwaardelijke liefde”, zegt Vanessa Deroo.

“Nu het proces achter de rug is, proberen we dat wel achter ons te laten. Stilzwijgen doen we niet, maar dat negatieve proberen we een plaats te geven. Van 1 november 2018 tot het einde van het proces waren we elke dag bezig met gerechtigheid krijgen. Na het proces viel ik in een gat.”

De nichtjes van Sharon. © gf

“Voor ons was het vooral belangrijk dat hij schuldig werd bevonden aan moord met voorbedachte rade en die gerechtigheid hebben we gekregen. Daar ben ik blij om. We kunnen alleen maar hopen dat hierdoor levens gespaard worden. Dan is Sharons dood iets minder zinloos, maar ons kind krijgen we daarmee niet terug natuurlijk.”

Herinneringen

“Het is moeilijk om alles een plaats te geven. Wij wisten dat het moord was en dat heeft het proces ook bevestigd. Maar wat is er die avond precies gebeurd? Dat weten we nog steeds niet. We hoopten op antwoorden, maar die hebben we niet gekregen. Ook dat moeten we een plaats geven. Dat is niet eenvoudig.”

Sharon zou nu 26 jaar geweest zijn. Waar zou ze gestaan hebben in het leven? Misschien had ze zelfs al een kindje…

“We hebben angst dat Sharon vergeten zal worden. Het leven gaat door. Ik praat wel veel over Sharon tegen familie, vrienden, collega’s.. Sommigen praten uit zichzelf niet over haar tegen ons, omdat ze het ongemakkelijk vinden. Maar ik vind het net leuk om herinneringen boven te halen”, zegt Vanessa.

“Waar zou Sharon nu gestaan hebben in het leven? Dat vragen we ons regelmatig af. Ze zou nu 26 jaar geweest zijn. Ze was zeker en vast nog steeds een levendige en mooie, jonge vrouw. Misschien had ze ondertussen een lieve partner gevonden die haar oprecht liefhad en haar graag zag voor wie ze echt was. Misschien had ze al een kindje…”

Shine On

Samen met haar partner Guy Degraeve, haar broer, Sharons dooppeter David, en zijn kinderen Lisa en Luna heeft Vanessa de vereniging Shine On opgericht.

“Sharon straalde altijd toen ze nog leefde. Ook nu is ze een sterretje dat nog steeds blijft stralen. In het logo wordt de letter S verbonden met sterretjes tot een infinity-teken. Dat is een link naar de tattoo die Sharon en ik samen hebben. Die tattoo hadden we in een televisieserie gezien en we vonden die allebei mooi.”

“Ze wilde heel graag, samen met mij, die tattoo zetten. Ik ben daarmee akkoord gegaan als cadeau voor haar 17de verjaardag. We trokken naar Roeselare daarvoor en tijdens het tatoeëren is ze bijna twee keer flauwgevallen.” (lacht)

Steun bieden aan ouders van overleden kinderen

Met de vereniging Shine On wil Vanessa steun bieden aan ouders van overleden kinderen. “In onze streek is het niet eenvoudig om hulp te vinden bij rouwen. Wij vinden niet wat we zoeken en daar zijn we waarschijnlijk niet alleen in. Daarom hebben we onze vereniging Shine On opgericht.”

“In een groep van 1.000 mensen kan ik me heel eenzaam voelen, want niemand kan begrijpen hoe het voelt om je kind te verliezen. Ik wens het ook niemand toe, want de pijn is ondraaglijk. Alleen lotgenoten begrijpen wat je doormaakt”, zegt Vanessa.

“Binnenkort lanceren we onze eigen website en Facebookpagina. Kledij waaronder truien, T-shirts en petten zullen verkocht worden ten voordele van de vereniging. We hopen in de toekomst ook sprekers uit te nodigen, bijeenkomsten te organiseren over rouwprocessen of samen aan tafel te zitten met lotgenoten om te praten. Of met Moederdag een bloempje sturen naar lotgenoten.”

“Want Moederdag, dat is een moeilijke dag… We willen steun bieden aan ouders van overleden kinderen. We delen allemaal dezelfde pijn en dat betekent elke morgen wakker worden als moeder zonder kind.”