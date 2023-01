Maandag start proces over terreuraanslag in New York die Ann-Laure het leven kostte

In de Amerikaanse stad New York start maandag het proces tegen IS-terrorist Sayfullo Saipov, die eind oktober 2017 een aanslag pleegde waarbij onder meer de 31-jarige Ann-Laure Decadt uit Oostnieuwkerke om het leven kwam. De man riskeert de doodstraf.

Na een haast eindeloos durende procedure om de jury voor het proces samen te stellen, is rechter Vernon Broderick klaar om maandag met de zaak aan te vatten. Dat het vijf jaar duurde vooraleer terrorist Saipov voor zijn rechters zal verschijnen, heeft enerzijds te maken met de coronapandemie en anderzijds met een juridisch-technische discussie over de vraag of hij al of niet de doodstraf kon krijgen.

Op dat vlak is de kogel alvast door de kerk: de openbare aanklager heeft laten weten dat hij alvast op het einde van de rit de doodstraf zal vragen. De jury kan daar alleen op ingaan bij een unanieme beslissing. Alexander Naessens, de echtgenoot van Ann-Laure Decadt met wie hij twee kindjes heeft, zei eerder al dat die kwestie voor hem niet de essentie van het proces is. “Het belangrijkste is dat hij nooit meer vrijkomt”, zegt Naessens.

Ann-Laure kwam op 31 oktober 2017 om het leven tijdens een citytrip naar New York met haar moeder en zussen. Het gezelschap fietste op het fietspad langs de Hudson-rivier toen de Oezbeekse terrorist Sayfullo Saipov met zijn bestelwagen opzettelijk het fietspad op reed en zoveel mogelijk mensen probeerde te raken. Er vielen acht dodelijke slachtoffers: twee Amerikanen, vijf Argentijnse studentes en Ann-Laure. De dader werd uiteindelijk in de buik geschoten en gearresteerd. Saipov gaf toe dat hij handelde in naam van terreurbeweging IS en verklaarde blij te zijn dat hij de dodelijkste aanval op Amerikaanse bodem sinds nine eleven had kunnen plegen.

Maandag zullen ook de echtgenoot, ouders en zussen van Ann-Laure aanwezig zijn bij de start van het proces. Daags nadien worden de moeder en zussen eveneens in de rechtbank verwacht om er te komen getuigen. Echtgenoot Alexander zal zich eveneens tot de jury richten, in een latere fase van het proces. Een uitspraak wordt midden februari verwacht.