Landbouwer (44) die beide dochtertjes verstikte blijft twee maanden langer in de cel

Chris Vanhaverbeke blijft twee maanden langer in de cel voor de moord op zijn dochtertjes Maud (8) en Ona (5). De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van de Waardamse landbouwer dinsdag bevestigd en met twee maanden verlengd. “Het is wachten op de resultaten van het psychiatrisch onderzoek”, zegt advocate Virginie Cottyn.

Op woensdag 16 november haalde Vanhaverbeke ’s middags zijn beide dochtertjes van school om hen even later door verstikking om het leven te brengen op zijn boerderij in de Sijslostraat in Waardamme. Toen de lichamen van de zusjes rond 20 uur werden aangetroffen was Vanhaverbeke spoorloos. Hij kon later die avond worden ingerekend nadat hij met zijn wagen tegen een paal was beland.

Vanhaverbeke bekende de feiten meteen. Naar eigen zeggen lag de echtscheiding met de moeder van de meisjes aan de basis van de gruwelijke feiten. Na de moorden knipte Vanhaverbeke de kabels aan de elektriciteitskast door. Volgens het parket in een poging om zijn ex en haar vader te elektrocuteren. Daarom wordt de aardappelteler naast de dubbele kindermoord ook nog verdacht van een dubbele poging tot moord.

Andere zaak

Maandag werd ook nog een strafzaak ingeleid tegen Vanhaverbeke wegens slagen en verkrachting ten aanzien van zijn ex. Die zaak zal op 11 december worden gepleit. En intussen diende zijn ex ook nog een klacht in wegens belaging omdat hij haar vanuit de cel blijft lastigvallen met brieven waarin hij haar van alles de schuld geeft.

De verdediging legt zich neer bij de verdere aanhouding van Vanhaverbeke. “We wachten intussen op de resultaten van het psychiatrisch onderzoek”, zegt advocate Virginie Cottyn. “Die zullen voor ons van cruciaal belang zijn om onze verdediging verder op te bouwen.” (AFr)

Lees ook…

Vader die dochters vermoordde, is vooral bezorgd om zijn aardappelen: landbouwer blijft ex-vrouw lastigvallen vanuit de cel