Landbouwer (44) die beide dochters om het leven bracht blijft twee maanden langer in de cel

De 44-jarige landbouwer Chris Vanhaverbeke uit Oostkamp blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van moord van zijn twee dochters van vijf en acht jaar. Dat besliste de Brugse raadkamer dinsdagochtend.

Op 16 november vorig jaar sloegen de stoppen bij Chris Vanhaverbeke volledig door. De man kon zijn echtscheiding niet verkroppen en wilde wraak nemen op zijn ex-vrouw. De landbouwer besliste die dag zijn twee dochtertjes Maud (8) en Ona (5) door verstikking van het leven te beroven. De feiten vonden plaats in een hoeve in de Sijslostraat in Waardamme. Bij aankomst van de hulpdiensten konden zij enkel de dood van de twee meisjes vaststellen. Van Chris Vanhaverbeke zelf was er geen spoor.

Echtscheiding

Met man en macht werd er naar de landbouwer gezocht, maar zonder succes. Later op de avond kwam Vanhaverbeke dan toch in het het vizier van de politie nadat hij met zijn wagen tegen een paal was gereden. Een bekentenis van de landbouwer volgde al snel. Wat hem dan uiteindelijk zo ver dreef de dubbele moord te plegen? De echtscheiding met de moeder van zijn dochters en de vrees zijn kinderen onvoldoende te zien. In een brief aan zijn ex-vrouw en haar familie werd ook zwart op wit bevestigd dat de 44-jarige man wraak wilde nemen.

De Brugse raadkamer besliste dinsdagochtend zijn aanhouding met twee maanden te verlengen, al was dit eerder een formaliteit. “We hebben ook niet aangedrongen op iets anders”, klinkt het bij meester Eneman die Vanhaverbeke vertegenwoordigt. (CC)