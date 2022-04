Kosovaar die cipier gijzelde riskeert 15 jaar cel

Het openbaar ministerie eist 15 jaar cel voor de Kosovaar die in februari vorig jaar een jonge cipier gijzelde in de Brugse gevangenis. Faton S. (31) wou ontsnappen omdat zijn situatie naar eigen zeggen uitzichtloos was. Maar dat er sprake was van een echt plan ontkent de man met klem. “Nochtans was de datum van de feiten omcirkeld op de kalender in zijn cel”, veegde de procureur woensdag die stelling van tafel.

“Het was een mooie dag en hij wou gewoon buiten raken.” Volgens zijn advocaat Frank Scheerlinck kwam er geen plan aan te pas toen Faton S. op 24 februari tijdens een toiletbezoek vanuit het niets een zelfgemaakt steekwapen op de keel zette van cipier Morgane V.

De Kosovaar, die 22 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de zogenaamde ‘bloedwraakmoord’, hield de 24-jarige vrouw ruim drie uur lang vast. Hij eiste de vrijlating van zijn broer en vader, die in andere gevangenissen vastzitten voor hun aandeel in de moord. Voor zichzelf vroeg hij een helikopter om uit de gevangenis te ontsnappen, maar uiteindelijk gaf hij zich over.

Datum omcirkeld

Dat de crimineel in een impuls zou gehandeld hebben gelooft procureur Saskia Schepens niet. “De datum van de feiten was omcirkeld op de kalender in zijn cel”, stelde ze. “Dat hij dat wapen bij zich had om zich te verdedigen tegen een andere gedetineerde is al even ongeloofwaardig.”

“De schaar die in zijn cel werd aangetroffen was zogezegd ook niet van hem, maar zijn DNA zat er wel op. De maatschappij moet zolang mogelijk beschermd worden tegen dit gevaarlijke individu. Ik eis 15 jaar cel.”

Hoewel een psychiater vaststelde dat S. toerekeningsvatbaar is, stelde meester Scheerlinck woensdag opnieuw vraagtekens bij de verstandelijke capaciteiten van zijn cliënt.

Helikopter

“Hij dacht waarlijk dat er een helikopter zou neerdalen vanuit de lucht”, pleitte hij. “Hij had ook totaal niet nagedacht over wat hij na zijn ontsnapping zou doen.”

Volgens Scheerlinck was S. diep gefrustreerd over zijn situatie. “Toen hij een derde van zijn straf had uitgezeten kreeg hij te horen dat hij zou worden uitgewezen naar Kosovo. Hij dacht dat hiermee een einde zou komen aan zijn celstraf. Tot hij vernam dat hij in Kosovo nóg eens een derde van zijn straf zou moeten uitzitten. Zijn situatie was compleet uitzichtloos.”

De energieke, enthousiaste dame van vroeger is weg. Haar mama herkent haar niet meer

Scheerlinck hekelde voorts de leef- en werkomstandigheden in de Belgische gevangenissen. “Vóór mijn cliënt in de cel belandde was hij nog nooit veroordeeld voor gewelddelicten. Intussen heeft hij uit frustratie al drie cipiers aangevallen.”

Excuses

“Een nóg langere celstraf zal de uitzichtloosheid bij mijn cliënt enkel nog vergroten en zal zijn sociale reclassering totaal onmogelijk maken. Ik vraag de rechtbank om mild te zijn. Niet voor mijn cliënt, maar voor háár”, besloot de advocaat, terwijl hij naar het slachtoffer wees.

Faton S. bood tijdens zijn laatste woord zijn excuses aan bij zijn slachtoffer. “Ik hoop dat je er geen trauma aan overhoudt”, zei hij. Morgane V. zat na de feiten lange tijd thuis, maar enkele maanden geleden hervatte ze haar werk in de Brugse gevangenis.

Enorme stress

“Maar ik doe andere taken waardoor ik minder contact heb met de gedetineerden”, stelde ze. “Nochtans was dat net wat ik zo graag deed”. Woensdag keek Morgane haar gijzelnemer voor het eerst terug in de ogen. “Aan zijn excuses heb ik niet veel want mijn leven is sinds de feiten totaal veranderd. Zeker mijn sociaal leven. Ik kan niet verdragen dat er iemand achter mij staat en ben constant op mijn hoede. Ik ben wel opgelucht dat de zaak eindelijk behandeld werd.”

Morgane kampt sinds de feiten ook met pijn aan de schouders, nek en rug. “Door drie uur onder enorme stress te staan is haar lichaam helemaal geblokkeerd”, pleitte haar advocaat Dries Ronsse. “Ze doet aan yoga om dit te verhelpen. De energieke, enthousiaste dame van vroeger is weg. Haar mama herkent haar niet meer.” De rechter doet uitspraak op 6 mei. (AFr.)