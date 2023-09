Jongeman blijft in de cel voor moord zonder motief in Tielt

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling heeft de aanhouding verlengd van de 21-jarige man uit Tielt die verdacht wordt van moord op Leander Quintyn (32). Jarod D. bracht zijn slachtoffer met messteken om het leven, maar zijn motief blijft een raadsel.

De hulpdiensten werden op zaterdag 6 maart 2021 rond 22.50 uur opgeroepen voor een steekpartij op de openbare weg in het centrum van Tielt. Leander Quintyn (32) werd even later zwaargewond aangetroffen in de Felix D’Hoopstraat. De dertiger werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen bezweek. Het Brugse parket vorderde een onderzoeksrechter voor moord, maar in eerste instantie konden geen verdachten gearresteerd worden.

Het onderzoek kende een doorbraak toen op 26 april 2021 een verdachte werd opgepakt. Jarod D. werd de volgende dag voorgeleid en aangehouden door de onderzoeksrechter. Tegenover de speurders legde de jongeman bekentenissen af, maar het blijft onduidelijk waarom Quintyn van het leven werd beroofd. Slachtoffer en dader kenden elkaar helemaal niet. Volgens de verdediging zou er op het moment van de feiten ook helemaal niets gezegd zijn. Het moraliteitsonderzoek is al een tijdje helemaal afgerond, maar dat heeft geen nieuwe elementen aan het licht gebracht.