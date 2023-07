Jonge Bruggelinge blijft twee maanden langer in cel op verdenking van kindermoord: “Verslag wetsdokter is niet eenduidig”

Een 23-jarige Bruggelinge blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De wetsdokter is intussen klaar met zijn rapport, maar dat zou geen uitsluitsel bieden of het pasgeboren kind van Claudia D.C. een natuurlijke dood stierf dan wel om het leven werd gebracht.

De 23-jarige studente verpleegkunde beviel op nieuwjaarsdag van een meisje. Enkele minuten later was het pasgeboren kindje dood en verborg de jonge moeder het lichaampje in een vuilniszak op zolder. Na de ontdekking van het lijkje werd Claudia D.C. gearresteerd op verdenking van kindermoord en schuldig verzuim. De vrouw betwist tot op vandaag dat ze enige vorm van geweld gebruikte. Naar eigen zeggen stierf haar kind een natuurlijke dood.

Onduidelijkheid blijft

De eerste resultaten van de autopsie toonden aan dat de volgroeide baby levend ter wereld kwam en een tiental minuten leefde. Maar hoe het kindje stierf blijft onduidelijk. Ook het autopsieverslag van de wetsdokter biedt geen uitsluitsel. “De resultaten zijn niet eenduidig”, zegt advocate Elise Standaert. “Ik zal het verslag met een arts en mijn cliënte bespreken om na te gaan of wij eventueel een tegenexpert zullen aanstellen. We zullen ons ook beraden over een eventueel beroep tegen de verdere aanhouding.”

Geen sporen van geweld

Op het kindje werden alvast geen sporen van bruut geweld aangetroffen. Volgens de wetsdokter kan wel niet met honderd procent zekerheid worden uitgesloten dat het verstikt werd. Claudia D.C. verklaarde van meet af aan dat ze niet wist dat ze zwanger was. De uitlezing van haar gsm en de verklaringen van familieleden en vrienden zouden dat ook bevestigen. Intussen is het wachten op de bevindingen van de gerechtspsychiaters. (AFr)