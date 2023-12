Jeugdvoetbalclub vangt spelertjes op nadat trainer (41) in cel zit voor moord op Veronique (36) in Knokke-Heist

Jürgen M. (41), de man die zondagnacht Veronique Nobus om het leven bracht op haar appartement in Knokke-Heist, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De man was jeugdtrainer bij Dosko Sint-Kruis en daar reageren ze aangeslagen.

U13

Bij de voetbalclub Dosko Sint-Kruis kwam het nieuws over de moord hard binnen. Jürgen M. (41) is daar sinds begin dit seizoen actief als jeugdtrainer bij de U13. “Toen we vernamen wat er gebeurd was, reageerden we zeker verrast”, zegt Yves Rosseel, technisch verantwoordelijke voor de jeugdopleiding. “De voorbije maanden zagen we nooit signalen dat hij tot zoiets in staat zou zijn. Die man zette zich 100% in voor de jeugdspelers en zijn trainingen. Blijkbaar was er wel terug een bepaald contact met die vrouw en is ze hier eens komen kijken naar een wedstrijd. Maar wat er zich in de privésfeer afspeelt, daar hebben wij natuurlijk geen zicht op.”

Gezamenlijk gesprek

Bij Dosko denken ze nu vooral aan hun jeugdspelers. “Jurgen trainde de U13. Voor 12-jarigen is hun voetbaltrainer vaak hun voorbeeld. Als vereniging willen we helpen alles een plaats te geven. Dinsdagavond verzamelden we met al die spelertjes en hun ouders om een uitleg te geven. Dat deden we samen met een vertrouwenspersoon. Al weten wij ook niet meer dan wat we in de krant lazen”, besluit Rosseel. (MM)