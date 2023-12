“Ik wist meteen wie de dader was”: Steve, laatste partner van vermoorde Veronique (36), getuigt

Hij was de laatste liefdespartner van Veronique Nobus (36). En toen hij hoorde dat ze om het leven was gebracht, wist hij meteen wie de dader was. “Ik moest het zelfs niet vragen”, getuigt Steve (49) uit Brugge. “Ik wíst hoe gevaarlijk die man is. De verhalen die ik over hem hoorde … Nog tijdens hun relatie bedreigde hij Veronique diverse keren. Onbegrijpelijk, want ze was een prachtige vrouw.” Ook hijzelf kwam minstens één keer in het vizier van Jürgen M. De man verscheen vrijdagochtend een eerste keer voor de Brugse raadkamer, maar op vraag van de verdediging wordt de zaak met een wijk uitgesteld.

Onbegrip en ongeloof overheersen nog steeds bij Steve uit Brugge. De voorbije dagen kreeg hij tal van berichten en steunbetuigingen. Hij was de laatste liefdespartner van Veronique Nobus (36), de verpleegster uit Knokke-Heist die zondagnacht werd vermoord op haar appartement door een ex-partner van haar, Jürgen M. (41).

Narcist

Zijn naam uitspreken doet Steve niet, bewust. Hij heeft het over de ‘rotzak’ of ‘lafaard’. Andere woorden heeft de Bruggeling er naar eigen zeggen niet voor. Het verdriet om Veronique is ook bij hem groot. “We waren een vijftal maanden samen”, doet Steve zijn verhaal. “We leerden elkaar kennen toen ik werkte in Owla (een evenementenkerk in Brugge,red.). Meer specifiek bij een optreden van Corry Konings. We raakten aan de praat en er was meteen een goede klik. Alleen zat Veronique op dat moment nog in een relatie met hem.”

“Hij bedroog Veronique toen ze samen waren. Ach, ik kan eigenlijk niets goeds zeggen over die lafaard” – Steve

De aantrekkingskracht tussen Steve en Veronique bleek evenwel groot. In die mate dat ze de relatie met Jürgen stopzette en haar geluk beproefde met Steve. “Maar ik wist toen al dat hij voor problemen zorgde. Al tijdens hun relatie bedreigde hij Veronique. Dat hij haar iets zou aandoen als ze vertrok, bijvoorbeeld. Ach, ik kan eigenlijk niks goeds zeggen over die lafaard. Veronique vertelde me meermaals dat hij haar terroriseerde en sloeg. Die man is een echte narcist. Hij controleerde Veronique ook constant. Waar ze ging, met wie ze omging, alles moest hij weten. Veronique was eigenlijk doodsbang van hem. Ook tegen mij heeft hij ooit gedreigd om eens een ticketje te kopen voor een concert in Owla. Wellicht bedoelde hij daarmee dat hij me een lesje wou komen leren.”

“Prachtige vrouw”

De relatie van Steve en Veronique liep uiteindelijk op de klippen, maar toch bewaart de Bruggeling enkel goede herinneringen aan hun tijd samen. “Veronique was een pracht van een vrouw”, is Steve duidelijk. “Het enige wat ik niet begrijp, is waarom ze sinds kort weer contact had met hem. Was het omdat ze zoveel schrik had? Een andere reden kan ik niet bedenken.”

Op zoek naar wapen

“Maandagochtend kreeg ik telefoon van iemand. Of ik ‘het’ al wist, waarmee ze op de moord doelden. Op dat moment was het nieuws nog niet bekend in de media. Maar geloof me, ik wist meteen dat hij het was. Zonder dat iemand me de naam moest zeggen. Want ik wíst hoe gevaarlijk die man is. Ik kreeg ondertussen te horen dat iemand beweert dat hij nog op zoek is geweest naar een wapen, wellicht om mij iets aan te doen. Of dat klopt, weet ik niet. Ik hoop alleen dat hij een héél zware straf krijgt”, besluit Steve.

Week uitstel

Jürgen M. werd dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Daarom verscheen hij vrijdagochtend een eerste keer voor de Brugse raadkamer. Op vraag van de verdediging zal de raadkamer zich echter pas op vrijdag 15 december over de zaak buigen. De verdachte blijft minstens tot die zitting in voorhechtenis. (MM/Belga)