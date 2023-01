Hoe verloopt het proces over terreuraanslag die Ann-Laure het leven kostte: “Familie bezocht plaats van de aanslag”

De familie van Ann-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke, die op 31 oktober 2017 om het leven kwam bij een terroristische aanslag in New York, heeft deze week de plaats zelf bezocht. Voor Alexander Naessens (39), de man van Ann-Laure, was het de eerste keer dat hij er was. “Het is heftig om hier te staan. Alles wordt plots heel concreet”, vertelde hij aan VRT NWS-correspondent Björn Soenens. Het proces van de dader Sayfullo Saipov zal waarschijnlijk nog maanden duren, schrijft de krant The New York Times. Maar Alexander keert komende vrijdag al terug naar België.

Maandag 9 januari startte na heel wat vertraging door corona na vijf jaar het proces tegen de Oezbeekse terrorist Sayfullo Saipov. Hij reed op 31 oktober 2017 met een lichte bestelwagen in Manhattan in op verschillende fietsers en een schoolbus. “De beschuldigde raakte een hele groep fietsers aan ongeveer honderd kilometer per uur en vermoordde daardoor iedere fietser, die aan de linkerkant reed”, zei een van de advocaten op de openingsdag.

In totaal vielen er meer dan een dozijn gewonden en acht doden: twee Amerikanen, vijf Argentijnse toeristen en Ann-Laure Decadt (31), die thuis twee kindjes achterliet van drie jaar en ongeveer drie maanden oud. Volgens Amerikaanse autoriteiten was het de dodelijkste aanslag in New York City sinds 11 september 2001. Saipov, die na de aanslag alles bekende, riskeert nu de doodstraf.

Familie volgt proces

De familie van Ann-Laure reisde de afgelopen week naar de VS om het proces te volgen. De weduwenaar Alexander Naessens (39), haar ouders Frank en Lieve Decadt en zussen Justine en Friedel waren maandag aanwezig op de start van het proces. “Bij het beschrijven van de aanslag raakte het publiek in de zaal geëmotioneerd en welden er tranen op in de ogen. Verschillende families leunden op elkaar voor steun. Sommige onder hen, die uit het buitenland waren afgezakt, droegen een koptelefoon zodat ze een vertaling konden horen”, schrijft de krant The New York Times.

De gedenkplaats voor Ann-Laure Decadt in New York © Belga Image – Anthony Behar/Sipa USA

Voor Alexander is het de eerste keer sinds de aanslag in 2017 dat hij naar New York trekt. Bij de inhuldiging van de gedenkplaat voor Ann-Laure vorig jaar was hij er nog niet klaar voor, vertelde hij aan HLN. Afgelope nmaandag werd hij geconfronteerd met de terrorist Saipov, die hem zijn vrouw afnam. “Ik heb mij de afgelopen jaren bijna nooit beziggehouden met de dader. Ik was vooral bezig met mijn eigen verdriet”, vertelt hij aan VRT NWS-correspondent Björn Soenens.

“Maar als ik hem zo zie, dan komen bepaalde oergevoelens naar boven. Zeker wanneer hij volgens de verdediging achter zijn daden blijft staan en zelfs geen schuldgevoel heeft. Een echte afsluiting zal ik hier waarschijnlijk niet vinden, maar ik hoop wel dat het juridische hoofdstuk hier eindigt.” Alexander keert vrijdag terug naar België naar zijn zoontjes van 8 en 5 jaar.

“Tijdens de eerste dag van het proces werden de families emotioneel en leunden ze op elkaar voor steun en troost”

Foto van Ann-Laure Decadt © Belga Image – Benoit Doppagne

Bij Lieve Decadt, de moeder van Ann-Laure die toen samen met haar dochter daar op reis was, kwam de emoties en herinneringen terug naar boven. “Als ik met haar kon wisselen, zou ik dat direct doen. Ann-Laure was een jonge mama, die op een vreselijke manier om het leven kwam. Ik heb al een groot deel van mijn leven achter de rug. Ik kan moeilijk aanvaarden dat het hare nu al stopt. Het doet erg veel deugd dat we hier kunnen zijn. We hebben er lang op gewacht. Hier kunnen we met andere lotgenoten dezelfde pijn delen, luisteren naar elkaars ervaringen. Er wordt veel geknuffeld. We voelen allemaal hetzelfde en dat werkt helend”, vertelde ze VRT NWS-correspondent Björn Soenens.

De familie van Ann-Laure kreeg ook al heel wat steun van Marion Van Reeth uit Antwerpen, die bij de aanslag zelf zwaargewond raakte. Zij verloor haar beide benen. De families zijn ondertussen heel close met elkaar geworden. Marion en haar man richtten indertijd zelfs een forum ‘Together ❤️Stronger’ op voor alle slachtoffers van terreur. Die slogan staat ook op het gedenkteken van Ann-Laure in New York.

Opdracht voor IS

Saipov, die al 7 jaar in de VS woonde, pleitte na de aanslag schuldig en zou het gedaan hebben om lid te worden van de Islamitische Staat (IS). “Er is geen excuus voor wat hij gedaan heeft en we zullen dat ook niet aanbieden”, verklaarde zijn advocaat Patton in de rechtszaal. “Saipov raakte helemaal verstrikt in propaganda van de IS. Hij was ervan overtuigd dat het Gods wil was en dat het een religieuze verplichting was om zoiets te doen om de moord op moslims over de hele wereld te wreken. En hij gelooft dat nu nog steeds”, schrijft The New York Times.

Volgens de rechter Broderick zou het proces drie maanden kunnen duren. De jury moet eerst beslissen of Saipov schuldig is. En daarna moet er beslist worden of hij de doodstraf zal krijgen of levenslang. Saipov wordt al sinds zijn aanhouding in isolatie vast gehouden.