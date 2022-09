Hilde Crevits reageert op rusthuismoorden: “Niet op de hoogte ondanks meldingsplicht”

Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits reageert geschokt op de rusthuismoorden in Oostrozebeke. “Ik leef mee met de families.” Ze tilt er zwaar aan dat ze niet op de hoogte werd gebracht.

“Wat in het woonzorgcentrum in Oostrozebeke is gebeurd, is verschrikkelijk voor de betrokkenen, hun familie en de medewerkers. Ik leef mee met de slachtoffers”, reageert minister Hilde Crevits op het nieuws. “We begrijpen dat de families veel vragen hebben en hopen dat er spoedig antwoorden komen uit het gerechtelijk onderzoek. De onduidelijkheden over de doodsoorzaak maken het rouwproces zwaar.”

Meldingsplicht

“De zaak is in handen van het gerecht. Mijn diensten melden mij dat ze niet op de hoogte waren van de feiten. Er is nochtans een meldingsplicht voor de voorzieningen bij ernstige feiten. Ik til hier zwaar aan. Als het niet gemeld werd op vraag van het parket, wil ik hierover met de gerechtelijke diensten afspraken maken”, weet de minister nog.

Volgens minister Crevits waren er in het verleden nauwelijks klachten over dit woonzorgcentrum. “Er waren wel inspecties door Zorginspectie die wezen op een aantal opmerkingen, telkens is daar een verbeterplan opgemaakt door het woonzorgcentrum. Onze inspectiediensten gaan nu onmiddellijk langsgaan. Het parket moet uiteraard zijn werk kunnen doen en onze administratie zal haar volledige medewerking verlenen. Samen met het agentschap Zorg & Gezondheid en Zorginspectie zullen we dit uiteraard nauwgezet opvolgen.”