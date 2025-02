“Gevaar bestond dat hij nieuwe feiten zou plegen”: man die drie rusthuisbewoners neerstak, vermoordde in 2021 zijn vrouw Mariette

De man die in Dentergem drie medebewoners van een woonzorgcentrum neerstak, was niet aan zijn proefstuk toe. Aloïs D. bracht in september 2021 zijn vrouw om het leven met een hamer. Dat schrijven Focus en WTV.

In woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem zijn in de nacht van donderdag op vrijdag twee bewoners om het leven gekomen. Een derde raakte zwaargewond. Het drietal zou neergestoken zijn door een medebewoner. Alle betrokkenen zijn negentigers. De verdachte blijkt Aloïs D. (90) te zijn, die in september 2021 nog zijn vrouw Mariette (87) om het leven bracht. Hij zou haar tijdens een hoogoplopende ruzie met een hamer het hoofd ingeslagen hebben. Het was Eric, de broer van Aloïs, die haar lichaam aantrof. De twee hadden nog maar pas hun briljanten jubileum gevierd.

Aloïs D. werd door de Kortrijkse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling besliste in augustus 2022 om hem onder voorwaarden vrij te laten. In afwachting van een eventueel assisenproces mocht de gepensioneerde antiquair in een woonzorgcentrum verblijven.

Aloïs D. tijdens de reconstructie van de moord op zijn vrouw. © Foto Kurt

Uit het eindverslag van de gerechtspsychiater bleek in januari 2024 dat Aloïs D. aan een geestesstoornis lijdt die zijn oordelingsvermogen of de controle over zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig aangetast. Bovendien bestond volgens datzelfde verslag daardoor het gevaar dat hij de feiten opnieuw zou plegen.

De Kortrijkse raadkamer besliste in november 2024 op basis van dat verslag om de man te interneren. De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) moest daarna oordelen hoe die maatregel in de praktijk zou verlopen. In afwachting daarvan moest Aloïs D. zich aan een reeks voorwaarden houden. Eén daarvan: geen nieuwe feiten plegen…