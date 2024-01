Gerecht houdt reconstructie van roofmoord op Brandon (24)

Onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge wordt momenteel een reconstructie gehouden van de roofmoord op Brandon Dewulf uit Tielt. De 24-jarige vader van een dochtertje (2) liet in augustus vorig jaar het leven.

De omgeving van de studio in de Tieltse Kasteelstraat waarop 11 augustus het levenloze lichaam van Brandon Dewulf werd gevonden, is momenteel hermetisch afgesloten voor het publiek. De politie plaatste zwarte nadarhekken voor het pand om te verhinderen dat kijklustigen de reconstructie zouden verstoren en een blik zouden opvangen van de drie verdachten. Het gaat om drie mannen uit de regio, allen twintigers, die tot de ruime kennissenkring van Brandon Dewulf zouden behoord hebben.

Zij moeten woensdagnamiddag aan de speurders tonen wat er precies gebeurd is op 9 augustus 2023, twee dagen voor het lichaam van Brandon Dewulf werd teruggevonden. Die dag zou het drietal naar de studio in de Kasteelstraat zijn afgezakt om een oude drugsschuld die Brandon had opgelopen te komen vereffenen. Wat er zich precies afgespeeld heeft, is onduidelijk maar uit de analyse van de wetsdokter bleek alvast dat Brandon Dewulf met geweld om het leven is gekomen.

De drie kennissen werden kort na de vondst van het lichaam al onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Dat gebeurde in eerste instantie voor doodslag en schuldig verzuim, later breidde de onderzoeksrechter dat uit naar roofmoord. Uit het onderzoek bleek namelijk dat ze nadien ook met de fiets van het slachtoffer en nog enkele spullen aan de haal waren gegaan. De redenering is dan dat ze de moord pleegden om die diefstal te vergemakkelijken.

Brandon Dewulf was nog maar recent in de studio komen wonen, nadat hij eerder al lange tijd had geworsteld met een drugsprobleem. De vader van een dochtertje van twee jaar oud wilde zijn leven terug op de rails krijgen, liet zich intensief begeleiden voor zijn drugsprobleem en zocht naarstig naar werk. De drie verdachten zijn eveneens een onbesproken figuren. Zo verscheen Carlo V. recent nog voor de Brugse strafrechter omdat hij in een bankkantoor zijn gevoeg had gedaan. Eerder werd hij ook al veroordeeld voor vernielingen.