Gerecht houdt reconstructie van ‘Nieuwjaarsmoord’ op Nicolaas (36) in Emelgem

Onder leiding van de Kortrijkse onderzoeksrechter Liselot Allijns organiseerde het gerecht donderdag een reconstructie van de moord op Nicolaas V. (36), op de eerste dag van het jaar in Emelgem bij Izegem. Zijn ex-vriendin en buurvrouw Sien M. (33), die in de cel zit, moest er tonen hoe de feiten volgens haar verlopen zijn.

De buurt rond het appartementencomplex ‘Manoir’ in de Granietstraat in Emelgem werd donderdagmiddag hermetisch afgesloten voor het publiek. Achter groene hekken vond daar vanaf 13 uur de reconstructie plaats van de Nieuwjaarsmoord. Op 1 januari van dit jaar werd het levenloze lichaam aangetroffen van Nicolaas V., die er in een appartement woonde. Buren hadden gezien hoe zijn buurvrouw en ex-vriendin Sien M. kort daarvoor luid roepend op straat verscheen.

De 33-jarige vrouw, afkomstig uit Kachtem, werd verhoord maar toen bleek dat er meer aan de hand was. Na het verhoor werd beslist om de jongedame voor te leiden voor de onderzoeksrechter, die besloot om haar aan te houden. Sindsdien zit Sien M. opgesloten in de vrouwenafdeling van de gevangenis in Brugge.

Verstikt met kussen

Uit haar verklaringen zou gebleken zijn dat Nicolaas V. suïcidaal was en op oudejaarsavond opzettelijk te veel medicatie zou ingenomen hebben. De man zou dit ook aangekondigd hebben aan zijn ex-vriendin en haar gezegd hebben dat, mocht hij daags nadien nog niet overleden zijn, zij hem dan maar een handje moest helpen. Toen Sien M. op nieuwjaarsdag een kijkje ging nemen bij haar buurman, zou ze dat dan ook effectief gedaan hebben. Nicolaas V. werd verstikt met een kussen. (lees verder onder de afbeelding)

Gerechtspsychiater Hans Hellebuyck arriveert op de plaats-delict. (LK)

Bij de reconstructie van de feiten donderdag was, naast de rechercheurs en de onderzoeksrechter, ook een gerechtspsychiater aanwezig. Sien M. zou kampen met een bepaalde kwetsbaarheid, waardoor ze mogelijk de gevolgen van haar daden niet goed kon inschatten. Het verslag van de aangesteld gerechtspsychiater, de ervaren Hans Hellebuyck uit Middelkerke, zal van cruciaal belang zijn om te bepalen of de jonge vrouw voor het assisenhof dient te verschijnen, dan wel geïnterneerd zal worden.

Goed meegewerkt

Volgens de raadslieden van Sien M., advocaten Meggie Decroock en Filip De Reuse, werkte hun cliënte goed mee. “Ze heeft haar volle medewerking verleend aan de wedersamenstelling en, zo goed en zo kwaad als dat kon, getoond hoe alles volgens haar verlopen is. Maar haar plaats is volgens ons niet in de gevangenis”, klinkt het.