Gerecht houdt reconstructie van moord op Mario (28) aan IJzer in Diksmuide, proces ten vroegste in 2024

Het gerecht hield donderdagmiddag aan de IJzerdijk in Diksmuide een reconstructie van de moord op Mario Sumaj (28).

Op 18 juli vorig jaar werd de loodgieter er met acht kogels om het leven gebracht. Dader Stéphane V. (55), zijn schoonvader, legde intussen uitvoerige bekentenissen af. “De reconstructie was dan ook vooral bedoeld om nog enkele details te tonen over de omstandigheden ter plaatse”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

Jonge loodgieter

Bijna tien maanden na de moord moest Stéphane V. (55) uit Nieuwpoort donderdagmiddag aan de speurders tonen hoe hij zijn schoonzoon Mario Sumaj (28) om het leven bracht.

De jonge loodgieter uit Koekelare, die al lange tijd samen was met de dochter van V. en met haar een kind had, werd op zondagavond 18 juli vorig jaar doodgeschoten.

Twaalf schoten

Er werd 12 keer op Mario geschoten waarvan acht kogels raak troffen. Mario overleed ter plaatse naast zijn motor.

Dat de reconstructie er nu pas kwam komt omdat Stéphane V. lange tijd halsstarrig ontkende. Pas begin februari, nadat er door de opgestapelde bewijslast geen ontkennen meer aan was, ging hij door de knieën en bekende. Onder meer een gefaalde leugendetectortest en het aantreffen van kruitsporen op zijn handen nekten de man.

Details over omstandigheden

“Bij zijn verhoor over zijn bekentenissen legde Stéphane wel meteen uitvoerige bekentenissen af”, zegt zijn advocaat Bram Elyn.

“Hij antwoordde op alle vragen die de speurders voor hem hadden. Nadien hadden zowel hij als de onderzoeksrechter een goed gevoel over wat hij kon vertellen. De reconstructie is een logische stap in een moordonderzoek maar dit keer dient die vooral als bevestiging van zijn bekentenissen en ondervraging. Er werd vooral nog verduidelijking gevraagd over enkele details van de omstandigheden voor en na de feiten.”

Twee getuigen

Concreet moest Stéphane V. naspelen over hoe hij het vuurwapen volledig leegschoot op Mario. Daarnaast moest hij de speurders uitleggen over hij samen met het slachtoffer aankwam op de IJzerdijk, op welke plaats ze stonden en op welke manier hij met zijn bestelwagen een manoeuvre maakte om na de feiten te vluchten.

Ook twee getuigen kwamen kort aan bod tijdens de reconstructie: zij moesten uitleg geven over de zware ruzie die ze V. en het slachtoffer zagen of hoorden maken. De familie van Mario volgde alles op een scherm in een politiebusje.

Beschermende pater familias

Intussen gaf Stéphane V. ook meer uitleg over de reden waarom hij bijna zeven maanden lang ontkende en pas in februari bekende. “Hij deed het vooral uit schrik”, vervolgt meester Elyn.

“Hij is altijd al een pater familias geweest en kon die rol vanuit de gevangenis niet meer vervullen. Zijn eigen familie is hem altijd blijven steunen, ook nu nog. Maar hij vernam van hen dat er bedreigingen waren aan zijn adres en voelde zich machteloos vanuit de gevangenis. Daarom is hij lange tijd blijven zwijgen. Maar zijn bekentenis was voor hem uiteindelijk ook een opluchting.” Naar het echte motief wordt nog onderzoek verricht.

Assisen

De reconstructie duurde uiteindelijk zowat de hele namiddag. Er werden grote veiligheidsmaatregelen genomen: de hele plaats rond de IJzer was afgesloten, motards en een droneteam hielden alles in de gaten en op de IJzer gold een vaarverbod. Alles verliep evenwel rustig.

Het moordonderzoek loopt nu verder waarbij vooral nog moraliteitsonderzoek wordt gedaan zowel naar V. als naar slachtoffer Mario Sumaj. Mogelijk wordt het dossier nog dit jaar vervolledigd waarna de raadkamer in Veurne het zal doorverwijzen naar de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent om de zaak voor het hof van assisen te brengen.

Dat proces zal er ten vroegste in 2024 komen. Dat de kwalificatie bij aanvang moord is, dus met voorbedachten rade, lijkt een zekerheid. Maar wellicht zullen de advocaten dat op het proces ten stelligste weerleggen en pleiten dat V. de moord niet op voorhand had gepland. (JH)