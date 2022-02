Fietstocht langs knuffels voor vermoorde Dean (4)

Een tiental deelnemers fietst zondagmorgen doorheen de stad Oudenburg langs een knuffelparcours voor kleine Dean. Met de actie willen ze de jongen, die midden januari vermoord werd teruggevonden in Nederland, herdenken.

De actie is een initiatief van de Oudenburgse Jolien Vanhee (28). De jonge vrouw werd erg geraakt door het gruwelijke nieuws over de kleine Dean Verberckmoes. De vierjarige jongen bleek midden januari vermist, samen met een vriend van de familie. Na een dagenlange zoektocht werd het kind vermoord teruggevonden in Zeeland. De man die hem meenam, de 34-jarige Dave De Kock, wordt ervan verdacht hem vermoord te hebben. De man bleek eerder al veroordeeld voor ernstige geweldsdelicten op een kind.

Een tiental fietsers, waaronder ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD), verzamelde zondagmorgen aan de voorkant van het stadhuis in Oudenburg. De fietsen behangen met witte ballonnen in hartjesvorm en gewapend met een berg knuffels vertrokken ze onder een fris zonnetje voor een acht kilometer lange fietstocht doorheen Oudenburg en deelgemeenten.

“We zijn met niet zoveel, maar dat was ook niet de bedoeling. We wilden dit corona-proof organiseren”, weet burgemeester Dumarey. “De bedoeling is dat de mensen langs het parcours witte lakens uithangen of zichtbaar knuffelbeertjes zetten om hun blijk van solidariteit duidelijk te maken. Daarvan maken wij dan foto’s. Een collage van die foto’s zal dan verder verspreid worden op sociale media”, klinkt het.

De actie in Oudenburg valt samen met een groot herdenkingsmoment voor kleine Dean in Brussel. Aan de Kunstberg wordt zondagmiddag om 14 uur een samenkomst georganiseerd. Ook de familie van Miguel, het eerste slachtoffer van Dave De Kock, zal daar aanwezig zijn.