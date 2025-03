Expert Manu Keirse pleit voor psychiaters in woonzorgcentra: “Drama in Dentergem had vermeden kunnen worden”

Een psychiater in elk rusthuis. Daar pleit klinisch psycholoog Manu Keirse (79) voor na de dodelijke steekpartij in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. “De kans is reëel dat iemand met deskundige kennis dit had kunnen voorkomen”, klinkt het. “Mensen met dementie kunnen zich niet altijd meer verbaal uitdrukken en dan uiten ze zich mogelijk in agressie.”

Wat zich een week geleden heeft afgespeeld in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem, tart alle verbeelding. Bewoner Aloïs D. (90) stapte iets na drie uur ‘s nachts de kamer van Aloïs Desmul (97) en zijn vrouw Alma Vannieuwenhuyze (94) binnen. Hij stak het koppel neer en ging vervolgens naar de kamer van Daniël V. De 93-jarige man kreeg ook messteken en stierf ter plaatse, net als Aloïs Desmul. Alma Vannieuwhuyze werd nog naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht, maar overleed daar in de loop van zaterdag.

Na de feiten bleek dat dader Aloïs D. niet aan zijn proefstuk toe was. Hij vermoordde in september 2021 zijn echtgenote Mariëtte na een hoogoplopende ruzie. De vrouw kreeg meerdere slagen met een hamer. Of dementie toen al een rol speelde, is niet meteen duidelijk. Aloïs D. belandde in de gevangenis, waar zijn toestand snel achteruit ging. “Hij was potdoof en reageerde soms heel vreemd. Zo lag hij uren op zijn bed, zonder enige reactie, om dan achteraf plots honderduit te praten”, zegt een gerechtelijke bron die de man in die periode bezocht in de gevangenis van Merksplas.

In augustus 2022, na elf maanden achter tralies, besloot het gerecht dat Aloïs zijn eventuele assisenproces mocht afwachten in een woonzorgcentrum. Tot een proces kwam het echter niet: in november vorig jaar besloot de raadkamer om hem te interneren. In afwachting van de behandeling van zijn dossier door de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij bleef Aloïs D. ondertussen waar hij was: in woonzorgcentrum Mariaburcht in Dentergem. Tot de stoppen vorige week voor een tweede keer compleet doorsloegen.

Missende schakels

Die plotse uitbarsting van geweld had mogelijk vermeden kunnen worden, zegt Manu Keirse. De 79-jarige klinisch psycholoog uit Brugge is in Vlaanderen vooral bekend als rouwexpert, maar is ook al jaren voorzitter van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven. “Al veertig jaar werken wij daar met mensen met dementie. Als enige woonzorgcentrum in Vlaanderen werken we daarvoor samen met een vaste neuropsychiater die maandelijks alle mensen opvolgt”, zegt Keirse.

“Heel veel moeilijk gedrag kan opgevangen worden door een goede opvolging”

“Mensen met ernstige dementie hebben het gevoel dat ze allerlei schakels missen. Die kunnen zich vaak niet meer op een verbale manier uitdrukken en kunnen het dus ook niet zeggen als er iets scheelt of als ze zich ergens niet goed bij voelen. En dus doen ze het op een andere manier. Agressie is er daar één van. Vergelijk het met een kind: als een kind zijn knie stoot aan de hoek van een tafel, dan gaat het boos worden op die tafel.”

Hij pleit ervoor dat elk woonzorgcentrum een vaste neuropsychiater zou toevoegen aan het zorgteam. “Je kan niet van een doorsnee verzorgende verwachten dat die de competenties heeft van een psychiater. Heel veel moeilijk gedrag kan opgevangen worden door een goede opvolging. Ik denk dat de kans reëel is dat ook deze feiten hadden kunnen vermeden worden. Let op, ik geef hiermee geen kritiek op dit specifieke woonzorgcentrum, waar ik alleen maar positieve dingen over hoor. Er kunnen altijd onverwachte dingen gebeuren waar je geen vat op hebt.”

Tikkende tijdbommen

Dat niet elk woonzorgcentrum nu al met een vaste neuropsychiater werkt, is volgens Keirse geen financieel maar een maatschappelijk probleem. “Frank Vandenbroucke (minister van Volksgezondheid voor Vooruit, red.) heeft vorig jaar al de budgetten vrijgemaakt om dit te kunnen doen. Maar men moet het dan ook effectief doen. Als je ziet dat slechts zeven à acht procent van het budget voor gezondheidszorg naar de geestelijke gezondheidszorg gaat, dan is dat een maatschappelijke keuze. Het taboe rond geestelijke gezondheid is dan misschien grotendeels weg, de centen zijn nog niet gevolgd”, zegt Keirse.

Zeker in het licht van de vergrijzing en de groeiende populatie in de woonzorgcentra is het voorstel van Keirse geen overbodige luxe. “Er gaan alleen maar meer mensen met dementie bijkomen. De vraag is: hoe gaan we daarmee om? 70 tot 75 procent van de bewoners van een woonzorgcentrum kampt met cognitieve problemen. Die kunnen zich niet meer helder uitdrukken. Dat zijn natuurlijk niet allemaal tikkende tijdbommen, maar als we weten dat agressie mogelijk is, dan moeten we hiermee toch aan de slag? Investeren in een goede geestelijke gezondheidszorg is dan geen luxe meer, maar een noodzaak.”

Aanhouding verlengd

Hoe er met dementie en het mogelijk agressieve gedrag dat er het gevolg van is omgegaan wordt in de gevangenis, is volgens Keirse al helemaal een drama. “Je kan ook van een cipier niet verwachten dat hij de competenties van een psychiater heeft. Iemand als Aloïs D. hoort niet thuis in de gevangenis, waar een psychiater een halve dag per week krijgt om honderden patiënten te zien. Ik denk dat de kans niet onbestaande is dat Aloïs D. een gevaar voor zichzelf is in de cel.”

Al zal hij daar nog even blijven: de Brugse raadkamer verlengde de aanhouding van Aloïs D. dinsdag met een maand.