Ex-vriendin (33) nu ook aangehouden op verdenking van moord na verdacht overlijden van Nicolaas (36) in Emelgem

Op Nieuwjaarsdag werd in zijn appartement in de Granietstraat in Emelgem het lichaam van Nicholaas V. (36) aangetroffen. Omdat het om een verdacht overlijden ging, kwam het parket ter plaatse. S.M. (33), de ex-vriendin werd opgepakt, ondervraagd en nu ook aangehouden. Ze wordt nu verdacht van moord op de man die uit Zarren afkomstig is.

De Granietstraat in Emelgem ligt pal tegenover warenhuis Spar in de Baronstraat in Emelgem. Het is een nieuwbouwverkaveling ‘Het Kouterpark’ met enkele woningen, maar ook met residenties. In residentie Manoir woonden S.M. (33) en Nicholaas V. (36) elk in hun appartement. Ze waren een tijdlang een koppel, maar een tijdje geleden kwam er een eind aan de knipperlichtrelatie. Maar de twee konden het schijnbaar nog goed met elkaar vinden, ze zaten dan ook vaak samen in het tuintje dat de jonge vrouw had in haar appartement.

Het gerecht is voorlopig karig met commentaar over wat er precies gebeurd is, maar feit is dat de vrouw die uit Kachtem afkomstig na een doorgedreven ondervraging door de onderzoeksrechter is aangehouden op verdenking van moord. Het (ex-)koppel was behalve bij dichte buren niet echt bekend in de omgeving. De twee hadden elk hun problemen, maar een noodlottige afloop had niemand van die buren maar durven vermoeden.