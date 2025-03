Ex-partner (41) blijft in cel na moord op verpleegster Veronique

Jürgen M. (41) blijft twee maanden langer aangehouden na de moord op zijn ex-partner Veronique Nobus (36). De verpleegster werd in haar appartement in Knokke-Heist koelbloedig om het leven gebracht met heel wat messteken.

De 41-jarige Jürgen M. verblijft sinds december 2023 in de gevangenis nadat het levenloze lichaam van Veronique Nous (36) werd gevonden. De veertiger had eerder een relatie met de verpleegster, maar die was op de klippen gelopen. Toch bleven de twee contact houden. Al was dat vooral omwille van M. die de breuk geen plaats kon geven.

De veertiger bleef excuses zoeken om contact te houden met zijn ex-partner en dook de avond van de feiten plots nog op in het Jan Breydelstadion, waar Veronique en een vriendin een voetbalmatch volgden. Zij waren hevige voetbalsupporters, hij was er waarschijnlijk alleen om haar te zien. Na afloop van de match trok Veronique opnieuw naar haar appartement en even later zakte ook M. af naar daar.

Raadkamer

Enkele uren bleek Veronique om het leven te zijn gebracht met veel messteken. Niet veel later bekende Jürgen M. de feiten. De reconstructie vond op 18 april plaats. Het motief blijft onduidelijk. M. moest dinsdagochtend opnieuw verschijnen voor de Brugse raadkamer. Die besliste om de aanhouding met twee maanden te verlengen. In december 2024 ondernam de man een zelfmoordpoging in de gevangenis van Dendermonde.