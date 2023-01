Doodde jonge vrouw haar pasgeboren baby in Brugge uit angst voor haar diepgelovige familie?

In de sociale woonwijk De Blauwe Poort in Sint-Pieters wordt geschokt gereageerd op de vondst van een babylijkje in een vuilnisbak dinsdagavond.

Enkel bandensporen van politiewagens wijzen nog op de feiten. In de hele wijk is slechts een vuilnisbak, op een grasveldje nabij de volkstuintjes. “Er daagden hier dinsdagavond een ambulance en wel zes politiewagens op. Mannen in witte pakjes drongen een sociale woning binnen”, zegt een buurman.

Dat er een dode baby aangetroffen werd en een jonge vrouw opgepakt werd wisten vele buurtbewoners een dagje later nog niet. “Hoe erg, je zou bang zijn om hier nog rond te lopen”, reageert een vrouw.

Een bewoner van de wijk weet van meer en stelt: “Er waren familiale problemen in het gezin waar de feiten zich voordeden. Maar het zijn deftige mensen die allemaal werken.”

Een andere bewoner zegt: “De jonge vrouw die de feiten pleegde deed het wellicht uit angst voor haar vader. Het gaat om een diepgelovig christelijk gezin met Afrikaanse roots. Bij hen is seks voor het huwelijk een grote zonde en absoluut verboden.”

“De jonge vrouw, die nog studeerde aan een hogeschool en nog thuis woonde, was zwanger geraakt. Ze wou het geheim houden en heeft de baby wellicht na de bevalling in een vuilbak gedumpt. Ze vreesde de reactie van haar familie”, beweert een buurtbewoner.

Over de precieze plaats waar het babylijkje aangetroffen werd heerst nog onduidelijkheid. Hoogstwaarschijnlijk gaat het niet om een publieke vuilnisbak op het pleintje, maar om een vuilnisbak binnen in de woning van het gezin. Vermoedelijk hebben gezinsleden het lichaampje ontdekt. Want de politie is volgens buurtbewoners de woning binnen gevallen en heeft vooral forensisch onderzoek verricht in het huis.

Het parket kan bevestigen dat het een onderzoeksrechter heeft gevorderd voor kindermoord en schuldig verzuim naar aanleiding van het overlijden van een baby in Brugge. De moeder van het slachtoffer werd gisteravond gearresteerd. De autopsie zal moeten uitwijzen of er sprake is van een misdrijf.