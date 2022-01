Dokter Gyselbrecht wil overdag naar huis

André Gyselbrecht (71), de dokter uit Ruiselede die in 2012 zijn schoonzoon Stijn Saelens liet vermoorden in kasteel Carpentier in Wingene, wil overdag de gevangenis van Beveren kunnen verlaten. Op 15 februari doet de rechtbank daar uitspraak over.

Het verzoek van André Gyselbrecht zou eigenlijk vandaag behandeld moeten worden, maar de strafuitvoeringsrechtbank stelde het dossier uit naar 15 februari. Volgens onze informatie gebeurde dat omdat één van de rechters die over Gyselbrechts verzoek zou moeten oordelen ziek gevallen is. Het is niet de eerste keer dat André Gyselbrecht een verzoek indient om de gevangenis te mogen verlaten. In januari 2020, amper een half jaar na zijn veroordeling tot 21 jaar cel, deed hij dat al een eerste keer.

Gyselbrecht vroeg en kreeg de toelating om de gevangenis af en toe te mogen verlaten, tot grote ontsteltenis van de familie van Stijn Saelens. Een jaar later ging dokter Gyselbrecht nog een stap verder door een enkelband aan te vragen maar dat werd hem uiteindelijk geweigerd. Vooral het feit dat hij maandelijks amper 50 euro afbetaalt aan de burgerlijke partijen werd hem niet in dank afgenomen.

Geschorst

Op 15 februari zal de strafuitvoeringsrechtbank zich opnieuw buigen over de aanvraag van André Gyselbrecht. Deze keer vraagt hij geen elektronisch toezicht – de enkelband – maar beperkte detentie. Dat zou betekenen dat hij overdag de gevangenis mag verlaten, maar ’s avonds moet terugkeren om er de nacht door te brengen.

Tijdens de ‘vrije’ uren moet Gyselbrecht zich dan ‘nuttig’ bezighouden. Welke bezigheid hij de strafuitvoeringsrechtbank voorstelde, is niet duidelijk. Opnieuw aan de slag gaan in zijn dokterskabinet kan alvast niet, gezien de orde der artsen hem definitief geschorst heeft. Zijn advocaten lieten eerder al weten dat hij ‘een mooi project’ voor ogen heeft, maar wensen daar verder geen ruchtbaarheid aan te geven.

Boezemvriend

André Gyselbrecht werd in april 2019 veroordeeld tot 21 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens in januari 2012. Gyselbrecht gaf zijn toenmalige boezemvriend Pierre Serry de opdracht om uitvoerders te zoeken voor de moord. Via Zeeuws-Vlaming Evert de Clercq kwam Serry terecht bij Ron Van Bommel en diens neefje Roy Larmit. Zij verrasten Stijn Saelens in zijn kasteel en dumpten zijn lijk in een put bij de chalet van Serry in Aalter.

Ook Pierre Serry kan mogelijk binnenkort de gevangenis verlaten. Volgens zijn advocaat Kris Vincke is de man volop bezig met de nodige aanvragen daarvoor. Larmit en de Clercq zitten opgesloten in Nederland. Daar geldt de regel dat men pas na twee derden van de straf kan vrijkomen en niet na één derde zoals in ons land. Ron Van Bommel overleed kort na de moord aan kanker.

