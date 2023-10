Dochter van om het leven gebrachte Danny (57) start crowdfunding om advocaat te kunnen betalen: “We blijven met heel vragen zitten”

Tacha N., die verdacht wordt van doodslag van haar man Danny Delaere (57) uit Deerlijk, blijft een maand langer in de cel. Intussen blijft de familie met heel wat vragen zitten. Gwendoline, de dochter van Danny, startte daarom een crowdfunding in de hoop geld in te zamelen om een goeie strafpleiter te kunnen betalen.

Een tiental telefoontjes van een onbekend nummer. Gwendoline vond het ook vreemd. Ze was net aan het indommelen die nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september. Ze nam niet op, tot ook haar halfzus K. (22) belde. “Zus, papa is dood”, vertelde ze. Gwendoline slaakte nog een gil, en vroeg naar haar halfbroer L. (20). Hij was daags voordien nog op bezoek gekomen bij haar in Wervik. “Hij moet het maar weten”, zei hij droogjes. “Hij was niet goed en moest naar de dokter geweest zijn.”

Dan nog is het verhaal dat K., L. en hun moeder Tacha N. (51) de hulpdiensten hadden gebeld omdat papa en echtgenoot Danny Delaere in elkaar was gestuikt. Niet veel later zou blijken dat er iets niet klopte. Dat werd voor Gwendoline, Danny’s oudste dochter, de volgende morgen duidelijk toen slachtofferhulp haar liet weten dat er kwaad opzet in het spel was.

We zijn intussen ruim een maand verder. De raadkamer in Kortrijk besliste vrijdagmorgen om Tacha N. een maand langer aan te houden op verdenking van doodslag. K. werd snel na de feiten vrijgelaten, L. wordt ook verdacht van doodslag. “Maar veel meer weten we eigenlijk niet”, zegt Gwendoline. “Uit het autopsieverslag bleek dat papa is gestorven door verstikking. Al de rest is via de media of van horen zeggen.”

Veel leugens ook. “Dat haar advocaat verkondigt dat ze moegetergd was, bijvoorbeeld. Mijn papa was moegetergd, dat was zeker. Ook zou ze gezegd hebben dat ze hem in bedwang hield. Eerlijk? Mijn papa is een forse man, die kon je niet zomaar vasthouden. De vraagtekens blijven. Dat het vroeg of laat zou mislopen, ja. Maar met de dood tot gevolg, dat niet.”

Om meer antwoorden te krijgen op haar vele vragen, wil ze zich nu laten bijstaan door een advocaat met kennis van zaken. “Maar dat kost een fortuin. Geld dat ik niet heb”, klinkt het. “Daarom besloot ik om een crowdfundingactie op te zetten. Een moeilijke stap, maar zo hoop ik toch dat ik meer te weten kom over hoe mijn papa om het leven kwam. Dat er commentaar op zal komen? Daar ben ik me bewust van, maar elke euro gaat naar een advocaat.”

Graf

De 34-jarige dochter krijgt af en toe de tranen in de ogen wanneer ze vertelt over het verlies van haar papa. “Niemand kan mijn verdriet wegnemen. Het is een deel van mij dat wegvalt. Elke avond kijk naar het berichtje waarin hij me vroeg om nog heel lang bij hem te willen zijn. Elke week ga ik langs bij zijn graf. Onlangs besloot ik ook te passeren aan het huis in de Sint-Pietersabdijstraat in Deerlijk waar het gebeurde. Verschrikkelijk was dat. Ik zag het beeld van mijn papa die me uitzwaaide de laatste keer dat ik er was.”

Wanneer precies kan ze niet zeggen, maar de reconstructie van de feiten komt er binnen een bepaalde tijd. De hoop is om daar al meer inzicht te krijgen op de feiten, maar het is een moment waar ze allerminst naar uitkijkt. “Ik lig er al nachten wakker van. Ik wil geen contact meer met mijn stiefmoeder, noch met mijn broer of zus. Daar zal ik ze voor het eerst weer terugzien. Dat wordt heel lastig.” (JD)